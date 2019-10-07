Футбол

Газета.RuГазета.RuМамаев не держит обид на «Краснодар» за расторжение контракта

Новичок "Ростова" Павел Мамаев в интервью супруге Алане заявил, что не держит обид на "Краснодар" за расторжение контракта, передает Sport24. С октября 2018 года футболист находился в заключении за участие в двух драках, произошедших в центре Москвы.
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Мамаев заявил, что не держит обид на «Краснодар»

RT на русскомвчера в 09:28

Мамаев не держит обид на «Краснодар» за расторжение контракта

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Мамаев: «Никаких обид на „Краснодар“ нет, я благодарен его руководству»

Бомбардир.рувчера в 08:43

Мамаев заявил, что у него нет обид на «Краснодар»

Спорт-Экспрессвчера в 08:23
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