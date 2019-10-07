Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМамаев заявил, что у него нет обид на «Краснодар»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что он не обижается на свой бывший клуб «Краснодар». Футболист сменил клуб после выхода из тюрьмы.
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