Футбол
Спорт-ЭкспрессМамаев заявил, что у него нет обид на «Краснодар»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что он не обижается на свой бывший клуб «Краснодар». Футболист сменил клуб после выхода из тюрьмы.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Lenta.ru 02:20
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Политика
Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта».
ФАН вчера в 13:44
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 05 октября в 09:09
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс вчера в 00:32
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Футбол
Заха подаст в суд на своего агента из-за срыва ухода из «Кристал Пэлас»
Как сообщает Daily Mail, 26-летний футболист принял решение подать в суд на своего агента Уилла Солтхауса, представляющего фирму Unique Sports Management (USM).
Чемпионат 03:08
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Происшествия
В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами
Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
Российская газета 02:43
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком
VADA связалась с нами, чтобы сообщить, что тест Тайрона Спонга показал неудовлетворительные результаты.
Советский спорт 00:02
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° 06 октября в 12:14
Шоу-бизнес
Самбурская покорила мужчин откровенными снимками в купальнике
На снимках Самбурская позирует в совместном красном купальнике от известного дизайнера на фоне белоснежного пляжа и морского пейзажа.
Аргументы недели вчера в 04:58
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
REGNUM вчера в 06:18
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском вчера в 08:31
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Авто
ОСАГО вдвое подорожает в России
В 2020 году полисы ОСАГО могут подорожать в два раза в связи с расширением тарифного коридора.
UfaTime.ru 02:06
Шоу-бизнес
Поседевшая Оксана Фандера отказывается красить волосы
51-летняя российская актриса Оксана Фандера специально перестала красить седые волосы.
Актуальные Новости 03:08
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Энергетика
«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском вчера в 01:12