Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.

с чего всё началось

Полузащитник Павел Мамаев прилетел в Краснодар для встречи с руководством ФК «Краснодар», на которой будет обсуждаться вопрос о расторжении контракта. Информацию об этом распространил «Спорт-Экспресс» в пятницу, 20 сентября. Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.

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