Алана Мамаева на своем канале на "Ютубе" опубликовала интервью с освободившимся из колонии мужем. Московская квартира, поздравления с днем рождения, запись сделана 17 сентября, торт и много вопросов.

Мамаев после освобождения дал первое интервью своей жене

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