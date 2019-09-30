Футбол

Вести.RuВести.RuМамаев после освобождения дал первое интервью своей жене

Алана Мамаева на своем канале на "Ютубе" опубликовала интервью с освободившимся из колонии мужем. Московская квартира, поздравления с днем рождения, запись сделана 17 сентября, торт и много вопросов.
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Мамаев: ожидал дня освобождения в тревоге, ждал подвоха от прокуратуры

РИА Новости09:37

«Ждали неприятных новостей». Мамаев рассказал жене, как жил в тюрьме

Спорт-Экспресс10:00

«До самого освобождения ждали подвоха от прокуратуры». Первое интервью Мамаева жене после тюрьмы

Sport24.ru08:45

«Очень ждал освобождения». Мамаев рассказал своей жене о жизни в колонии

Матч ТВ08:36

Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»

Чемпионат09:33

Экс-футболист «Краснодара» Мамаев рассказал о драке, измене, своей жизни в колонии и возвращении

КП - Кубань08:16

Мамаев: «Ждали подвоха от прокуратуры, каждый день с тревогой встречали»

Sport.ru08:59
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Общество

В онкоцентре Блохина раскрыли уровень зарплат сотрудников

26 врачей онкоцентра имени Блохина выступили с видеообращением, где потребовали отстранения нового руководства, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники.
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Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

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Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
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В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве

России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
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Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Кино

Звёзды экрана собрались на закрытой премьере сериала ТНТ «Триада»

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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
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Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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Космос

Американцы защитили проект «тихого» сверхзвукового самолета

Подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST.
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33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Армия и оружие

МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии

Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
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Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
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За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

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В Сети появился тизер нового сезона «Очень странных дел»

В Сети появился тизер четвертого сезона американского сериала "Очень странные дела". Ролик был размещен на странице в YouTube.
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Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения

Московский Комсомолец 06:45
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

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