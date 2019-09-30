Футбол
Вести.RuМамаев после освобождения дал первое интервью своей жене
Алана Мамаева на своем канале на "Ютубе" опубликовала интервью с освободившимся из колонии мужем. Московская квартира, поздравления с днем рождения, запись сделана 17 сентября, торт и много вопросов.
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Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
Российская газета 19:03
Авто
У Toyota Camry появился полный привод
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Здоровье
Саратовцы не верят, что главврачи-миллионеры понесут наказание
Информационная служба «Саратов 24» узнала мнение саратовцев о том, какое наказание понесут врачи, замешанные в коррупционных преступлениях.
Саратов 24 05:59
Политика
Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
Как заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резайи, США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, об этом сообщают «Вести.ру».
Военное дело 08:38
Энергетика
На шельфе Сахалина открыто новое нефтяное месторождение
Новое нефтяное месторождение в пределах Восточно-Прибрежного лицензионного участка на шельфе Сахалина открыли специалисты «Роснефти», сообщает 30 сентября пресс-служба компании.
REGNUM 07:46
Общество
В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Экономика
S&P 500 показал рекордный рост за три квартала с 1997 года
Индекс S&P 500 по итогам трех кварталов текущего года показал рост на 19%, что стало наилучшим показателем за последние 22 года.
РБК 20:34
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Происшествия
На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока
На Сахалине воспитанница Кировского детдома-интерната для детей с проблемами умственного развития погибла от ожогового шока.
Известия 20:33
Политика
В Перу президент распустил парламент
Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.
Газета.Ru 19:22
Общество
В России взбунтовались против четырехдневки
Ни одно из предприятий, которые участвуют в нацпроекте по повышению производительности труда, не выразило желания ввести четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 08:01
Кино
Громкая премьера фильма «Дитя погоды» состоится на Comic Con Russia
Зрителям представят фильм Макото Синкая «Дитя погоды». В местном прокате лента уже собрала свыше $120 миллионов.
Культуромания 16:34
Здоровье
В Подмосковье родился младенец-богатырь
Российская газета 07:51
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Политика
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября
Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.
Алтайская правда вчера в 20:30
Авто
Geely построит завод для производства летающих автомобилей
Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews 06:32
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Постоянное чувство усталости может быть одним из симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака печени, сообщает "РЕН ТВ".
Алтапресс 02:46
Экономика
Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила
Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила Реформа финансирования жилищного строительства в России стартовала не слишком гладко.
Коммерсантъ 18:30
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Здоровье
Названы три самых опасных фактора риска сердечного приступа у женщин
Исследователи перечислили факторы риска, которые особенно сильно влияют на развитие сердечно-сосудистых болезней у представительниц слабого пола, передает CNN.Согласно данным Британского фонда здоровья сердца (BHF), более восьми тысяч женщин умерли в период с 2003 по 2013 год из-за менее результативного лечения заболеваний сердца.
Medical Note 11:38
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48