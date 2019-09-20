Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.

с чего всё началось

Контракт Мамаева с «Краснодаром» действует до конца декабря этого года. Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мамаев и Кокорин вышли на свободу 17 сентября. Вместе с футболистами колонию покинул Кирилл Кокорин.

Мамаев прилетел на Кубань для переговоров о контракте с ФК «Краснодар»

Армия и оружие В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.

Финансы Расходы федерального бюджета продолжат расти в 2020 году Регионы получат помощь из федерального бюджета в 7,5 трлн руб. за 2020–2022 г. Из них на поддержку реализации нацпроектов – почти 2,2 трлн руб.

Происшествия Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Происшествия На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.

Происшествия В Вашингтоне при стрельбе пострадали по меньшей мере шесть человек В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек.

Политика Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019» Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019».

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Экономика Цены на новые машины в России за последние пять лет выросли на 76% За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%. Об этом 20 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Экономика Минприроды повысило цены на всех животных в России в 400 раз Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных и лесных ресурсов в России, их цена повышена в 400 раз - до 267 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Рядовой Росгвардии впал в кому после драки с командиром В обеденное время между Владом и командиром роты случился словесный конфликт (причина его не называется), который перешел в драку, в итоге, Орлов оказался в коме.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Армия и оружие Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Политика Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН к современным реалиям Министр напомнил, что ООН является стержневым элементом системы международных отношений, сформированной после Второй мировой войны.