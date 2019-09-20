Футбол

Кубань 24Кубань 24Мамаев прилетел на Кубань для переговоров о контракте с ФК «Краснодар»

Контракт Мамаева с «Краснодаром» действует до конца декабря этого года. Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мамаев и Кокорин вышли на свободу 17 сентября. Вместе с футболистами колонию покинул Кирилл Кокорин.
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с чего всё началось

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.
Спорт-Экспрессвчера в 19:08

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Мамаев прилетел на Кубань для переговоров о контракте с ФК «Краснодар»

Кубань 2400:28

Галицкий отказался говорить о контракте Мамаева

Матч ТВвчера в 07:11

«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»

Sports.ruвчера в 21:29

СМИ: Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут договориться по условиям расторжения контракта

Sportbox.RUвчера в 19:35

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Спорт-Экспрессвчера в 19:08

Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт – СМИ

REGNUM00:12

Владелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

РИА Новостивчера в 06:39
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:02, Вашингтон
Политика

Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

ТАСС 03:19
Армия и оружие

В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда

У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.
Rambler News Service 00:48
Финансы

Расходы федерального бюджета продолжат расти в 2020 году

Регионы получат помощь из федерального бюджета в 7,5 трлн руб. за 2020–2022 г. Из них на поддержку реализации нацпроектов – почти 2,2 трлн руб.
Ведомости вчера в 10:42
Футбол

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН

Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.
Российская газета 04:12
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия

В Мосгорсуд поступило представление ГП о смягчении наказания Устинову

РИА Новости 03:56
Экономика

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Культура

Умерла оперная певица Ирина Богачева

Невские Новости 03:32
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Происшествия

На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.
РБК 04:48
Происшествия

В Вашингтоне при стрельбе пострадали по меньшей мере шесть человек

В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек.
RT на русском вчера в 23:40
Политика

Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»

Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019».
Коммерсантъ вчера в 17:24
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru 18 сентября в 09:51
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Дни.ру вчера в 06:28
Экономика

Цены на новые машины в России за последние пять лет выросли на 76%

За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%. Об этом 20 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Известия 04:03
Происшествия

Идущего в Кремль якутского шамана задержали в Бурятии

НДН.инфо вчера в 00:15
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Экономика

Минприроды повысило цены на всех животных в России в 400 раз

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных и лесных ресурсов в России, их цена повышена в 400 раз - до 267 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

Рядовой Росгвардии впал в кому после драки с командиром

В обеденное время между Владом и командиром роты случился словесный конфликт (причина его не называется), который перешел в драку, в итоге, Орлов оказался в коме.
RuNews24.ru 04:38
Кино

Скончался актер Сергей Афанасьев

Москва 24 вчера в 10:03
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru вчера в 11:17
Армия и оружие

Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле

Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 04:14
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК 17 сентября в 11:19
Политика

Лавров заявил о необходимости адаптировать ООН к современным реалиям

Министр напомнил, что ООН является стержневым элементом системы международных отношений, сформированной после Второй мировой войны.
REGNUM 00:38
Общество

Классиков перечитали по Уголовному кодексу

Каждому фрагменту тройка «судей» вынесла приговор в соответствии с Уголовным кодексом РФ на фоне того, как интерьер «комнаты» разбирали люди в масках и черном камуфляже.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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