Футбол
Кубань 24Мамаев прилетел на Кубань для переговоров о контракте с ФК «Краснодар»
Контракт Мамаева с «Краснодаром» действует до конца декабря этого года. Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мамаев и Кокорин вышли на свободу 17 сентября. Вместе с футболистами колонию покинул Кирилл Кокорин.
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с чего всё началось
Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.Спорт-Экспрессвчера в 19:08
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 21:29
СМИ: Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут договориться по условиям расторжения контракта
Sportbox.RUвчера в 19:35
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:02, Вашингтон
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Rambler News Service 00:48
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Расходы федерального бюджета продолжат расти в 2020 году
Регионы получат помощь из федерального бюджета в 7,5 трлн руб. за 2020–2022 г. Из них на поддержку реализации нацпроектов – почти 2,2 трлн руб.
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Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
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Российская газета 04:12
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После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
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iReactor 18 сентября в 23:17
Происшествия
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
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Происшествия
В Вашингтоне при стрельбе пострадали по меньшей мере шесть человек
В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали по меньшей мере шесть человек.
RT на русском вчера в 23:40
Политика
Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»
Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019».
Коммерсантъ вчера в 17:24
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Экономика
Цены на новые машины в России за последние пять лет выросли на 76%
За последние пять лет стоимость новых автомобилей в России выросла на 76%. Об этом 20 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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Происшествия
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НДН.инфо вчера в 00:15
Шоу-бизнес
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АБН 18 сентября в 17:26
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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Минприроды повысило цены на всех животных в России в 400 раз
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных и лесных ресурсов в России, их цена повышена в 400 раз - до 267 млрд руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Скончался актер Сергей Афанасьев
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
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Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле
Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 04:14
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
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Министр напомнил, что ООН является стержневым элементом системы международных отношений, сформированной после Второй мировой войны.
REGNUM 00:38
Общество
Классиков перечитали по Уголовному кодексу
Каждому фрагменту тройка «судей» вынесла приговор в соответствии с Уголовным кодексом РФ на фоне того, как интерьер «комнаты» разбирали люди в масках и черном камуфляже.
Коммерсантъ вчера в 12:28