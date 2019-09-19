Футбол

iReactoriReactorМамаев прилетел в Краснодар для расторжения контракта с клубом

Отбывший наказание в ИК 4 Белгородской области полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в одноименный клубу город для расторжения действующего соглашения.
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с чего всё началось

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.
Спорт-Экспрессвчера в 19:08

Подробнее о событии

Мамаев прилетел на Кубань для переговоров о контракте с ФК «Краснодар»

Кубань 2400:28

Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт – СМИ

REGNUM00:12

Владелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

РИА Новостивчера в 06:39

СМИ: Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут договориться по условиям расторжения контракта

Sportbox.RUвчера в 19:35

Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут расторгнуть контракт

Спорт-Экспрессвчера в 19:08

Галицкий отказался говорить о контракте Мамаева

Матч ТВвчера в 07:11

«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»

Sports.ruвчера в 21:29
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
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Украина допустила возможность закупки газа в России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
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Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Происшествия

В Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

Неизвестные застрелили двух сотрудников спецсвязи на их рабочем месте в офисе у железнодорожной станции Брянск-Орловский.
ТАСС 03:55
Политика

Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским

19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Футбол

Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бомбардир.ру вчера в 18:55
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Футбол

Кокорин прошел медосмотр в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru вчера в 05:34
Политика

Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки

В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.
Газета.Ru 08:50
Армия и оружие

Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Происшествия

В Дагестане возник бунт в колонии

Газета.Ru 08:47
Энергетика

На Украину прибыло очередное судно с колумбийским углем

На Украине в порт «Южный» Одесской области прибыло очередное судно с 73 тоннами колумбийского угля, говорится в заявлении украинского энергетического холдинга ДТЭК.
REGNUM 08:31
Политика

Проект бюджета Украины назвали унизительным для населения

Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, "унижает учителей и детей-сирот".
Вести.Ru 07:07
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Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото

Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 05:54
Армия и оружие

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» —Германии, Бельгии и Кувейта — по прекращению огня в сирийском Идлибе.
РБК вчера в 13:40
Экономика

Трассу в Китай разрешили строить в России

Глава Минфина РФ Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань.
МИР 24 18 сентября в 09:21
Транспорт

Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам

В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Общество

Старт продаж новых iPhone в Москве

Российская газета вчера в 07:42
Общество

Правительство не намерено отменять профессиональные праздники

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил «РИА Новости», что отменять профессиональные праздники нет никакой необходимости, так как к ним привыкли и отрасли, и люди, работающие в соответствующих сферах.
Коммерсантъ 09:17
Футбол

Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

Матч ТВ 08:46
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
Здоровье

В Химках откроют четыре новых поликлиники в 2019 году

REGNUM 06:19
Футбол

Моуринью, Аллегри и Хаби Алонсо могут сменить Зидана во главе «Реала»

В списке фигурирует бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, также может быть приглашен экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Спорт-Экспресс 06:37
Политика

Путин прибыл в Оренбургскую область

Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
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Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Шоу-бизнес

Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах

Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
ЖКХ

В Петербурге назвали дату начала отопительного сезона

В Петербурге с 24 сентября начнётся отопительный сезон, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.
РБК Санкт-Петербург 09:16
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