Футбол
iReactorМамаев прилетел в Краснодар для расторжения контракта с клубом
Отбывший наказание в ИК 4 Белгородской области полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прилетел в одноименный клубу город для расторжения действующего соглашения.
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с чего всё началось
Вероятно, стороны предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда ранее обратился «Краснодар». Контракт игрока с клубом действует до конца декабря этого года.Спорт-Экспрессвчера в 19:08
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СМИ: Сегодня Мамаев и «Краснодар» могут договориться по условиям расторжения контракта
Sportbox.RUвчера в 19:35
«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ruвчера в 21:29
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