РПЛ

Нева СпортНева СпортМамаев присутствует на матче «Ростова» с «Динамо»

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо». В настоящий момент команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Прямая трансляция доступна здесь.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» – «Динамо». Мамаев присутствует на матче (фото)

Советский спорт10:47

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Чемпионат09:52

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sport24.ru09:55

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Матч ТВ09:53

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sportbox.RU09:53

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sports.ru10:05

Карпин толкнул «Динамо» ко дну, Мамаев в «Ростове», Мирзаев в нокауте

Спорт-Экспресс12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк

Bimru.ru 12:54
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Гаджеты

Новый iPhone 11 подешевел в России

Напомним, что в продажу смартфон поступил за 60 тыс. рублей.
Astera 26 сентября в 15:25
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Автоспорт

Шарль Леклер выиграл поул-позицию в Сочи

Autosport.com.ru 09:29
Здоровье

Жители Кубани заразились лихорадкой Западного Нила

На Кубани сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали сразу несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила.
Регион online 26 сентября в 08:20
Политика

В МИДе прокомментировали новые антироссийские санкции США

В МИДе прокомментировали новые антироссийские санкции США.
Радио Маяк вчера в 02:13
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Футбол

Локомотив — Зенит 1:0

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над петербургским "Зенитом" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
РИА Новости 14:01
Общество

В Пекине открыли крупнейший в мире международный аэропорт Дасин

В Пекине официально начал работу крупнейший в мире международный аэропорт Дасин, сообщает РИА Новости.
Turkmenportal 26 сентября в 10:09
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Экономика

В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ

В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета вчера в 08:28
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

РИА Новости 08:57
Футбол

Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении

На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 04:21
Космос

Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду

Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.
РЕН ТВ вчера в 08:09
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Гаджеты

Xiaomi показала распаковку самого дорогого смартфона Mi Mix Alpha

Astera 07:18
Происшествия

США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина

США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
Известия 15:58
Футбол

Буффон побил рекорд Мальдини на клубном уровне

Sportbox.RU 15:29
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Здоровье

Петербуржцев призывают защититься от бешенства

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства после укуса дикого животного. Порядок действий опубликовали на сайте ведомства.
Neva.Today 15:38
Армия и оружие

Китайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев»

Китайские журналисты предположили, какое из российских вооружений имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев».
Известия 11:59
Общество

Названы последствия извинений по требованию Кадырова

Lenta.ru 13:16
Наука

Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках

Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru вчера в 04:38
Футбол

«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»

Советский спорт 14:29
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат 09:26
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости вчера в 10:07
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное