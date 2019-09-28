Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо». В настоящий момент команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Прямая трансляция доступна здесь.

Спорт день за днем

Мамаев присутствует на матче «Ростова» с «Динамо»

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Технологии Huawei запустит видеосервис в России Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.

Политика Джонсона подозревают в злоупотреблениях Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.

Происшествия Воры в законе вывезут криминальную кассу из России Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Технологии Началось тестирование суверенного интернета на Урале До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.

Экономика В Абакане среднемесячная зарплата превышает среднюю по стране По данным Красноярскстата, в Абакане среднемесячная номинальная заработная плата в июле 2019 года составила 46 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с июлем 2018 года на 6%.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Общество В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконе В МЧС России предупредили об ответственности за курение на балконе жилых домов в случае пожара.

Политика Медведчук обвинил Волкера в «архинепрофессионализме» и вредительстве Отставка спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, сообщения о которой появились накануне, — это результат его «архинепрофессионализма и откровенного вредительства», заявил глава политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Происшествия Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.

Наука Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.

Происшествия Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.

Политика США вводят санкции против Рауля Кастро Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.

Экономика Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что возглавляемый Лоуренсом Кадлоу Национальный экономический совет Белого дома и американский Минфин обсуждают возможность исключения китайских компаний из списков частных предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах США.