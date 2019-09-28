Футбол

Нева СпортНева СпортМамаев присутствует на матче «Ростова» с «Динамо»

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо». В настоящий момент команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Прямая трансляция доступна здесь.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» – «Динамо». Мамаев присутствует на матче (фото)

Советский спорт10:47

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sportbox.RU09:53

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sport24.ru09:55

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Матч ТВ09:53

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sports.ru10:05

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Чемпионат09:52

Карпин толкнул «Динамо» ко дну, Мамаев в «Ростове», Мирзаев в нокауте

Спорт-Экспресс12:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:23, Вашингтон
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Технологии

Huawei запустит видеосервис в России

Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
Телеканал 360° 09:40
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Политика

Джонсона подозревают в злоупотреблениях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела.
Вести.Ru 11:51
Происшествия

Воры в законе вывезут криминальную кассу из России

Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Технологии

Началось тестирование суверенного интернета на Урале

До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru вчера в 07:41
Автоспорт

Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России

Российская газета 07:55
Экономика

В Абакане среднемесячная зарплата превышает среднюю по стране

По данным Красноярскстата, в Абакане среднемесячная номинальная заработная плата в июле 2019 года составила 46 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с июлем 2018 года на 6%.
Шанс (г. Абакан) вчера в 23:30
Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Хоккей

СКА одержал победу над московским «Динамо» в КХЛ

RT на русском 12:40
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Космос

Главный двигатель европейской ракеты Ariane 6 успешно прошел испытания

N+1 05:11
Общество

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконе

В МЧС России предупредили об ответственности за курение на балконе жилых домов в случае пожара.
Девятка.RU вчера в 04:23
Политика

Медведчук обвинил Волкера в «архинепрофессионализме» и вредительстве

Отставка спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, сообщения о которой появились накануне, — это результат его «архинепрофессионализма и откровенного вредительства», заявил глава политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
РБК 12:59
Футбол

Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)

Чемпионат 12:49
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР.
РИА Новости 12:33
Наука

Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей

Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 вчера в 06:47
Футбол

Павел Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Газета.Ru 11:59
Происшествия

Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика

Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Футбол

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»

Спорт-Экспресс 09:00
Политика

США вводят санкции против Рауля Кастро

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи.
ТАСС 26 сентября в 13:01
Театры

В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов

Discover24 05:51
Происшествия

Судно с украинцами пропало в Атлантике

Газета.Ru 11:51
Экономика

Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что возглавляемый Лоуренсом Кадлоу Национальный экономический совет Белого дома и американский Минфин обсуждают возможность исключения китайских компаний из списков частных предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах США.
Комсомольская правда вчера в 19:53
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Шоу-бизнес

Друг Турчинского рассказал о причинах смерти шоумена

Рамблер 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное