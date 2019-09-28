Футбол

Нева СпортНева СпортМамаев присутствует на матче «Ростова» с «Динамо»

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо». В настоящий момент команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Прямая трансляция доступна здесь.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Карпин толкнул «Динамо» ко дну, Мамаев в «Ростове», Мирзаев в нокауте

Спорт-Экспресс12:00

«Ростов» – «Динамо». Мамаев присутствует на матче (фото)

Советский спорт10:47

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sportbox.RU09:53

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sport24.ru09:55

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Матч ТВ09:53

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Sports.ru10:05

Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Чемпионат09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

РИА Новости 17:46
Футбол

Гвардиола отказался от январских закупок

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.
Газета.Ru 19:06
Наука

Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках

Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru вчера в 04:38
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Происшествия

В Забайкальском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

REGNUM 19:24
Театры

Умер знаменитый режиссер Марк Захаров

Реальное время 05:26
Энергетика

«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС 11:25
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Экономика

Кабмин предложил правила субсидий автопрому для компенсации утильсбора

Правительство предложило правила дифференцирования субсидий, которые компенсировали бы утилизационный сбор.
News.ru 08:49
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Футбол

Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия 19:59
Здоровье

Как распознать микроинсульт, рассказали врачи

Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Армия и оружие

Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных

Телеканал 360° 18:33
Политика

Эрдоган предложил Трампу продать ЗРК Patriot

REGNUM 10:22
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

Российская газета 20:52
Политика

Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении его слов

Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении, ради его дискредитации, содержания разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 19:54
Политика

Госдеп спешно допрашивает фигурантов дела о почте Хиллари Клинтон

Госдеп США усилил расследование скандала с электронной почтой экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 19:26
Политика

Лукашенко назвал навсегда закрытым вопрос о возвращении Украине Крыма

Вопрос возвращения Крыма из состава Российской Федерации под юрисдикцию Украины закрыт навсегда.
ИА Крыминформ 26 сентября в 06:06
Технологии

Boston Dynamics начала продажи робопсов

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 26 сентября в 13:18
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Футбол

«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ

Бомбардир.ру вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники продает фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru вчера в 16:29
Космос

Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС

Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Космос

Пуск первых трех спутников «Гонец-М» отложен до 2020 года

Первый пуск трех спутников связи "Гонец-М" ракета-носителем "Союз-2.1б" отложен до 2020 года.
РЕН ТВ 20:11
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное