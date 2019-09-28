Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо». В настоящий момент команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Прямая трансляция доступна здесь.

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Мамаев присутствует на матче «Ростова» с «Динамо»

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