Футбол

Нева СпортНева СпортМамаев присутствует на матче «Ростова» с «Динамо»

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо». В настоящий момент команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Прямая трансляция доступна здесь.
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