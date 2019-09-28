Футбол
Нева СпортМамаев присутствует на матче «Ростова» с «Динамо»
|16′
Себастьян Шиманьски
|22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
|25′
Эльдор Шомуродов
|37′
|46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
|47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
|54′
Ивелин Попов
|64′
|66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
|67′
|68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
|70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
|81′
Бактиер Зайнутдинов
|82′
|84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
|86′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
18
Зайнутдинов
7
Еременко
17
Норманн
8
Попов
26
Саплинов
47
Долгов
31
Лещук
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
88
Хильемарк
5
Филипп
77
Каборе
22
Жоаозиньо
10
Игбоун
9
Н`Жи
Динамо
Расстановка 4‑3‑3
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо». В настоящий момент команды встречаются в рамках одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Прямая трансляция доступна здесь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:01, Вашингтон
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Экономика
S&P вслед за Fitch повысило рейтинги Украины
Международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах, повысив их с «B-» до «B». Прогноз по рейтингам стабильный, сообщает S&P в ночь на субботу.
РБК вчера в 17:32
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Футбол
«Интер» одержал шестую победу в Серии А подряд
В шестом туре Серии А «Интер» победил «Сампдорию» (3:1) в гостях, несмотря на то что весь второй тайм провел в меньшинстве.
Бомбардир.ру 14:16
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Футбол
Смолов грубо ответил Шатову в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Политика
Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Lenta.ru вчера в 06:39
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил
Спорт-Экспресс 09:06
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Армия и оружие
МИД Сирии обвинил США и Турцию в нарушении Устава ООН
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США и Турция нарушают международное право и Устав ООН, пытаясь создать на сирийской территории зону безопасности.
РБК 14:21
Авто
Maruti Suzuki готовит бюджетный кроссовер S-Presso
Ожидалось, что новый Suzuki S-Presso будет официально презентован 30 сентября.
Тарантас Ньюс 04:05
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Политика
В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у Президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
Военное дело вчера в 14:49
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста 03:43
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Армия и оружие
СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США
В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.
Газета.Ru 11:24
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Футбол
Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов»
Полузащитник Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом объявила пресс-служба "Ростова".
ТАСС 11:21
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39