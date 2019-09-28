Футбол
ЧемпионатПавел Мамаев перешёл в «Ростов»
Павел Мамаев определился с тем, где продолжит карьеру, вскоре после того, как это сделал Александр Кокорин. Если нападающий остался в «Зените», то полузащитник покинул «Краснодар» и подписал контракт с «Ростовом». Отвечаем на главные вопросы, связанные с 31-летним футболистом.
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Мамаев подписал контракт с «Ростовом». Клуб объявил о трансфере на матче с «Динамо»
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Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 Уголовного кодекса, сообщила «МБХ-медиа» сама госпожа Ненашева.
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Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
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Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
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