Футбол

ЧемпионатЧемпионатПавел Мамаев перешёл в «Ростов»

Павел Мамаев определился с тем, где продолжит карьеру, вскоре после того, как это сделал Александр Кокорин. Если нападающий остался в «Зените», то полузащитник покинул «Краснодар» и подписал контракт с «Ростовом». Отвечаем на главные вопросы, связанные с 31-летним футболистом.
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