Футбол
MetaratingsМамаев провел первую тренировку в «Ростове»
Официальный сайт «Ростова» сообщил, что новичок команды Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Культура
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос».
Рифей-Пермь вчера в 16:17
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика
Власти Венгрии начали массово забирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии начали забирать ранее выданные паспорта у граждан Украины, которые проживают в Закарпатье.
News.ru 04:17
Футбол
Рибери признан лучшим игроком Серии А в сентябре
36-летнему полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери не потребовалось времени на адаптацию в новом для него чемпионате Италии.
Sport24.ru 04:09
Авто
В России упал спрос на автомобили с газовыми установками
Дни24 вчера в 06:07
Общество
Арнольд Шварценеггер высказался о красоте русских женщин
WMJ.ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ворвался в квартиру к Елене Степаненко
Экспресс газета 02:50
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Футбол
Григорий Морозов: «Когда «Динамо» проваливается, нужно подойти к болельщикам и взять на себя ответственность!»
Защитник «Динамо» Григорий Морозов рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками.
Спорт-Экспресс 02:40
Происшествия
В Подмосковье жестоко убита 17-летняя студентка
Российская газета 04:11
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Футбол
Гаттузо назвал любимого российского игрока
Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо отметил, что его любимым российским игроком был нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Матч ТВ вчера в 12:46
Политика
В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками
Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, "тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении".
РИА Новости 03:11
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая отказалась от ДНК-теста
Отечественная певица Анастасия Стоцкая отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать всем, что ее ребенок не был рожден от Филиппа Киркорова, с которым у нее несколько лет назад был роман.
Bimru.ru вчера в 00:29
Культура
Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ
ТЭ́ФИ — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств.
Культуромания 02 октября в 16:43
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
REGNUM 02:20
Гаджеты
Популярность iPhone 11 может стать проблемой для AMD и NVIDIA
Как стало известно, спрос на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысил изначальные прогнозы, и теперь Apple намерена увеличить поставки своих устройств на 10 %.
3DNews 02:02
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note 03 октября в 08:04
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало ситуацию в учреждении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина прокомментировало телеканалу «Звезда» ситуацию в учреждении на фоне решения пятерых врачей написать заявления на увольнение.
RT на русском 04:12
Футбол
Юрий Ковтун: «Знаю, что мои коллеги уже выстроились в очередь в „Спартак“. Но надо реально оценивать свои возможности»
Трехкратный чемпион России, тренер Юрий Ковтун в интервью Sportbox.ru рассказал, сколько получают ветераны за игру, вспомнил «бромантановое дело» в «Спартаке», а также поделился своим мнением по поводу ситуации в родных для него командах: «Спартаке», «Динамо», «Ростове».
Sportbox.RU 02:39
Происшествия
Футболисты из Бельгии подозреваются в изнасиловании девушки
Несколько игроков любительского клуба "Эспойр Майнройс" рискуют попасть под уголовную ответственность за насильственные действия сексуального характера в отношении девушки.
Вести.Ru вчера в 18:32
Армия и оружие
Опубликованы кадры боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» реактивными снарядами, которые прошли в ходе учений под Хабаровском.
RT на русском 03:57
Армия и оружие
Китай на пути к собственной версии финской войны
REGNUM вчера в 08:54
Политика
Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении
Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
ИА Новороссия вчера в 09:45