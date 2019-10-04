Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев поблагодарил жёлто-синих и болельщиков за тёплый приём. Хавбек провёл первую тренировку в составе команды Валерия Карпина.

«Чувствую себя как дома» — Мамаев провёл первую тренировку в «Ростове»

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