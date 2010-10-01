Футбол
News.ruМамаев провёл первую тренировку за «Ростов»
Полузащитник Павел Мамаев провёл первую тренировку за футбольный клуб «Ростов», сообщает пресс-служба дончан. Перед началом занятия полузащитник рассказал, что в команде чувствует себя как дома, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Российская газета 13:11
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия
Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал активы фигурантов по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, в том числе и квартиры. Об этом «РИА Новости» сообщили в фонде.
Коммерсантъ 14:25
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка из Балашихи
Суд арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в убийстве школьницы из параллельного класса.
РБК 16:23
Культура
В Москве прошла премия ТЭФИ-2019
В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Авторадио вчера в 00:06
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия 16:24
Политика
Путин рассказал о работе социальных лифтов в России
Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:46
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Спорт
Российские атлеты взяли серебро и бронзу на ЧМ-2019 в прыжках в высоту
Российский прыгун в высоту Михаил Акименко взял «серебро» на чемпионате мира по легкой атлетике.
Вечерняя Москва 15:46
Экономика
В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены
В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).
Интерфакс 09:37
Здоровье
Медики назвали продукты, предотвращающие закупорку артерий
Зеленые листовые овощи помогают предотвратить ожирение и держать уровень сахара в норме - а это две основные причины закупорки артерий, пишет «Медикфорум».
Вечерний курьер 02:47
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Футбол
Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Чемпионат 30 сентября в 20:01
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Происшествия
На трассе «Таврида» в Крыму в ДТП погибли два человека
При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека.
Аргументы недели 11:29
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Lisa.ru вчера в 13:30
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма 02:45
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 13:26
Игры
Трейлер к запуску кооперативного боевика Ghost Recon Breakpoint
3DNews 02 октября в 06:05
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40