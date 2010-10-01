Полузащитник Павел Мамаев провёл первую тренировку за футбольный клуб «Ростов», сообщает пресс-служба дончан. Перед началом занятия полузащитник рассказал, что в команде чувствует себя как дома, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Происшествия Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал активы фигурантов по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, в том числе и квартиры. Об этом «РИА Новости» сообщили в фонде.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка из Балашихи Суд арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в убийстве школьницы из параллельного класса.

Культура В Москве прошла премия ТЭФИ-2019 В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.

Происшествия В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.

Политика Путин рассказал о работе социальных лифтов в России Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Экономика В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).

Здоровье Медики назвали продукты, предотвращающие закупорку артерий Зеленые листовые овощи помогают предотвратить ожирение и держать уровень сахара в норме - а это две основные причины закупорки артерий, пишет «Медикфорум».

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Футбол Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»! Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

Политика В четырёх российских городах предотвратили теракты В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.

Общество Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Происшествия На трассе «Таврида» в Крыму в ДТП погибли два человека При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).

Политика Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.

Шоу-бизнес Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.

Культура Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос» Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.

Кино Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены» Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.

Политика Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.