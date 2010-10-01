Футбол

News.ruNews.ruМамаев провёл первую тренировку за «Ростов»

Полузащитник Павел Мамаев провёл первую тренировку за футбольный клуб «Ростов», сообщает пресс-служба дончан. Перед началом занятия полузащитник рассказал, что в команде чувствует себя как дома, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.
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