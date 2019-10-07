Футбол
Вечерняя МоскваМамаев рассказал о новых ценностях в своей жизни
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев в интервью Алане Мамаевой в рамках YouTube-проекта «Пластика» рассказал о том, что в данный момент переживает этап переосмысления жизненных ценностей. По словам Мамаева, он стал по-другому относиться к семье и близким людям.
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Единоборства
Боец ММА умер после поединка в Грозном
Москва 24 вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Происшествия
Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани
Полицейский покончил с собой в понедельник в одном из зданий МВД по Республике Татарстан в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС вчера в 12:57
Единоборства
Соперник Усика провалил допинг-тест
Sport24.ru вчера в 21:15
Армия и оружие
Сирийские саперы уничтожили убежище террористов в Идлибе
Народные новости вчера в 22:59
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Российская газета вчера в 21:13
Общество
В России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Автоновости дня вчера в 07:54
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика
Конгресс запросил у Пентагона документы по военной помощи Украине
Пентагон США и административно-бюджетное управление Белого дома получили требование предоставить в короткие сроки ряд документов, связанных с военной помощью Украине.
News.ru вчера в 17:38
Хоккей
Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела.
Вести.Ru вчера в 13:44
Политика
В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского
В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Экономика
Российские власти признали риск падения спроса на нефть
Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.
Ведомости вчера в 17:53
Авто
Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП
Хэтчбеки XRAY Cross с бесступенчатой трансмиссией стали появились в продаже в России с июля текущего года.
Народные новости вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
RT на русском вчера в 07:20
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Культура
Тормунд из «Игры престолов» станет ведущим шоу «Настоящий викинг»
Политическая Экспертиза вчера в 18:22
Здоровье
Министр Мазина: Саратовские врачи переезжают в Московскую область
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев спросил у министра, как обстоит дело с персоналом и новыми специалистами.
Четвертая Власть вчера в 08:48
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Религия
Православные вспоминают преставление Преподобного Сергия
Радио Посад вчера в 17:01
Футбол
Агент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“»
Мирча понимает, чего хочет «Динамо» и в то же время у него есть опыт и силы, чтобы выправить положение и вывести клуб на другой уровень.
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
iReactor вчера в 15:01
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru вчера в 05:15
Происшествия
В аварии возле «Высоцкого» серьезные травмы получили две девушки
В аварии возле «Высоцкого» серьезные травмы получили две девушки. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:13
Политика
В Кремле объяснили повышение зарплаты президента и премьера
Повышение размера заработной платы президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева связано с плановой индексацией, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
REGNUM вчера в 22:41