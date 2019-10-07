Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМамаев рассказал о новых ценностях в своей жизни

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев в интервью Алане Мамаевой в рамках YouTube-проекта «Пластика» рассказал о том, что в данный момент переживает этап переосмысления жизненных ценностей. По словам Мамаева, он стал по-другому относиться к семье и близким людям.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мамаев заявил, что после колонии с ним остались единицы

РЕН ТВвчера в 09:59

Мамаев рассказал о новых ценностях в своей жизни

Вечерняя Москвавчера в 11:14

«Со мной остались единицы»: Мамаев заговорил о новых ценностях

Телепрограммавчера в 10:11

«Со мной остались единицы»: Павел Мамаев рассказал о своих новых ценностях

Дни24вчера в 22:46

Мамаев: После всего случившегося со мной остались только единицы

Life.ruвчера в 09:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:08, Ашберн
Единоборства

Боец ММА умер после поединка в Грозном

Москва 24 вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Происшествия

Полицейский покончил с собой в здании МВД в Казани

Полицейский покончил с собой в понедельник в одном из зданий МВД по Республике Татарстан в Казани, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС вчера в 12:57
Единоборства

Соперник Усика провалил допинг-тест

Sport24.ru вчера в 21:15
Армия и оружие

Сирийские саперы уничтожили убежище террористов в Идлибе

Народные новости вчера в 22:59
Политика

Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Российская газета вчера в 21:13
Общество

В России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
RT на русском вчера в 23:12
Общество

Врач перечислил признаки рака на теле человека

Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Авто

АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta

Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Автоновости дня вчера в 07:54
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика

Конгресс запросил у Пентагона документы по военной помощи Украине

Пентагон США и административно-бюджетное управление Белого дома получили требование предоставить в короткие сроки ряд документов, связанных с военной помощью Украине.
News.ru вчера в 17:38
Хоккей

Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела.
Вести.Ru вчера в 13:44
Политика

В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Экономика

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.
Ведомости вчера в 17:53
Авто

Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП

Хэтчбеки XRAY Cross с бесступенчатой трансмиссией стали появились в продаже в России с июля текущего года.
Народные новости вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Футбол

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

RT на русском вчера в 07:20
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Культура

Тормунд из «Игры престолов» станет ведущим шоу «Настоящий викинг»

Политическая Экспертиза вчера в 18:22
Здоровье

Министр Мазина: Саратовские врачи переезжают в Московскую область

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев спросил у министра, как обстоит дело с персоналом и новыми специалистами.
Четвертая Власть вчера в 08:48
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Религия

Православные вспоминают преставление Преподобного Сергия

Радио Посад вчера в 17:01
Футбол

Агент Луческу: «Мирча понимает, чего хочет „Динамо“»

Мирча понимает, чего хочет «Динамо» и в то же время у него есть опыт и силы, чтобы выправить положение и вывести клуб на другой уровень.
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

iReactor вчера в 15:01
Экономика

В России иностранцам запретят торговать на рынке

Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru вчера в 05:15
Происшествия

В аварии возле «Высоцкого» серьезные травмы получили две девушки

В аварии возле «Высоцкого» серьезные травмы получили две девушки. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:13
Политика

В Кремле объяснили повышение зарплаты президента и премьера

Повышение размера заработной платы президента РФ Владимира Путина и главы российского правительства Дмитрия Медведева связано с плановой индексацией, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
REGNUM вчера в 22:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное