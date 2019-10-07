Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМамаев рассказал о новых ценностях в своей жизни

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев в интервью Алане Мамаевой в рамках YouTube-проекта «Пластика» рассказал о том, что в данный момент переживает этап переосмысления жизненных ценностей. По словам Мамаева, он стал по-другому относиться к семье и близким людям.
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«Со мной остались единицы»: Павел Мамаев рассказал о своих новых ценностях

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«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

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Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
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Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

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Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
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Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

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10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

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Медики объяснили, что очистить кишечник в домашних условиях можно с помощью продуктов питания.
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«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина

Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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