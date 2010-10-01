Футбол
Вечерняя МоскваМамаев рассказал о новых ценностях в своей жизни
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев в интервью Алане Мамаевой в рамках YouTube-проекта «Пластика» рассказал о том, что в данный момент переживает этап переосмысления жизненных ценностей. По словам Мамаева, он стал по-другому относиться к семье и близким людям.
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Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе
Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.
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Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
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В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
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Путин повысил зарплаты президенту и премьеру
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
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Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года
Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.
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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
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Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina без iTunes
Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.
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Особое мнение: Максим Шевченко
М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
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Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 18:05
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«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн
Испанская «Барселона» должна другим клубам за трансферы футболистов более € 260 млн, в списке сделок значится и футболист «Зенита» Малком, сообщает AS.
Чемпионат 12:58
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«Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады
«Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.
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Российский боец ММА Сергей Харитонов ответил на вызов на бой со стороны первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова.
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Специалисты провели краш-тест кроссовера Renault Arkana
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Самолет из Сочи сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за того, что на борту умер пассажир.
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Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
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Конгресс запросил у Пентагона документы по военной помощи Украине
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Ученые обучили ИИ, чтобы расшифровать их Ранее астрономы из Университета Джорджа Вашингтона обнаружили редкое явление — рентгеновские лучи, исходящие от системы нейтронных звезд в более чем 16 тыс. световых лет.
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Черчесов считает матч против сборной Шотландии определяющим
Уже 10 октября россиянам предстоит выйти на поле против сборной Шотландии – Черчесов отметил важность этой игры.
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