Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМамаев рассказал о новых ценностях в своей жизни

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Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев в интервью Алане Мамаевой в рамках YouTube-проекта «Пластика» рассказал о том, что в данный момент переживает этап переосмысления жизненных ценностей. По словам Мамаева, он стал по-другому относиться к семье и близким людям.
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