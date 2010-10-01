Футбол
Вечерняя МоскваМамаев рассказал о новых ценностях в своей жизни
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев в интервью Алане Мамаевой в рамках YouTube-проекта «Пластика» рассказал о том, что в данный момент переживает этап переосмысления жизненных ценностей. По словам Мамаева, он стал по-другому относиться к семье и близким людям.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:38, Вашингтон
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия вчера в 12:06
Единоборства
Боец ММА скончался после турнира в Грозном
Боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался спустя несколько дней после участия в турнире в Грозном.
Российская газета 00:57
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Общество
Роспотребнадзор дал советы, как правильно совершать интернет-покупки
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание, совершая покупки онлайн.
РИА Новости 00:14
Кино
Вышел первый трейлер биографического фильма о Децле
Опубликован трейлер громко ожидаемого документального фильма журналиста Романа Супера "С закрытыми окнами", ленты, посвященной Кириллу Толмацкому, более известному как Децл.
Российская газета вчера в 07:45
Хоккей
«Спартак» переиграл СКА в овертайме
Metaratings вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ вчера в 08:43
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
В Госдуме попросили США не рассказывать об угрозе «Северного потока-2»
Ранее американский министр энергетики Рик Перри заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" усилит влияние России на европейские страны, в том числе на их политику.
Газета.Ru вчера в 15:55
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК вчера в 12:44
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Финансы
На рубле поставили «крест смерти»: что будет с российской валютой
Мол, график колебаний котировок российской валюты попал в так называемый «крест смерти».
Комсомольская правда вчера в 09:10
Общество
Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Единоборства
Харитонов — о Тактарове: проснулся с перепоя и начал вызовы кидать
Российский боец ММА Сергей Харитонов ответил на вызов на бой со стороны первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова.
Чемпионат вчера в 14:01
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине
Экологические активисты из движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) заблокировали ранним утром в Берлине движение на площади Гросер-Штерн ("Большая Звезда"), примыкающей к многополосной улице 17 июня в центре города.
ТАСС вчера в 04:58
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:54
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Технологии
В интернет попала база с персональными данными клиентов «Билайна»
В интернете в открытом доступе появилась база персональных данных абонентов сотового оператора «Билайн» («Вымпелком»), которые подключили домашний интернет.
Общая газета.RU 06 октября в 17:28
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Религия
Православные верующие отмечают день памяти Сергия Радонежского
Сегодня, 8 октября, православные верующие вспоминают преставление преподобного Сергия Радонежского.
Областная газета 01:15
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru вчера в 13:20
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56