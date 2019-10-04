Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbМамаев рассказал о первой тренировке в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове» и рассказал о своих впечатлениях.
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