Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове» и рассказал о своих впечатлениях.

Мамаев рассказал о первой тренировке в «Ростове»

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