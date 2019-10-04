Футбол
Gazeta.SPbМамаев рассказал о первой тренировке в «Ростове»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в «Ростове» и рассказал о своих впечатлениях.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Авто
Toyota назвала цену внедорожной версии RAV4 TRD Off-Road
Letnews.ru вчера в 08:38
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Авто
Машинам на газе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам
"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
Новые автомобили 03 октября в 11:21
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 00:50
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 вчера в 02:09
Музыка
Группа KISS даст подводный концерт для акул
Легендарная рок-группа Kiss исполнит свои хиты на подводном концерте в Индийском океане.
iReactor 00:22
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Футбол
Российские регбисты проиграли ирландцам на Кубке мира
Российская команда по итогам трех матчей не смогла набрать очки и потеряла шансы на выход в плей-офф, заняв пятое место в группе А. Кубок мира проходит раз в четыре года с 1987 года.
РЕН ТВ 03 октября в 08:53
Происшествия
Два человека погибли и несколько пострадали в ДТП на «Тавриде»
Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 08:51
Здоровье
ВОЗ: Употребление алкоголя в России снизилось на 43 процента
В результате употребление спиртного на душу населения снизилось в России на 43 процента.
Российская газета 01 октября в 17:28
Футбол
Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
Советский спорт 02 октября в 10:05
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
РИА Новости вчера в 18:21
Кино
Глава Якутии позвал в гости писателя, автора «Игры Престолов»
Обращение главы Якутии Айсена Николаева к автору книги, по которой был создан сериал «Игра престолов», писателю Джорджу Мартину с приглашением посетить Республику Саха, было опубликовано 4 октября в Twitter.
REGNUM 00:48
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк предстанет перед зрителями на льду
Фигуристка Татьяна Навка анонсировала появление своего коллеги и мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева в новом ледовом шоу, сообщает Федеральное агентство новостей.
Слово и Дело 03 октября в 06:32
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости вчера в 21:27
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 13:00
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на турнире Bellator 229
Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).
REGNUM 01:03
Космос
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли
Китай запустил спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
РИА Новости вчера в 23:13
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском 03 октября в 04:18
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Наука
В Марокко обнаружили останки древней акулы
Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
Poplawok.ru 03 октября в 17:13
Происшествия
Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного дебошира
Известия вчера в 16:36
Политика
Лукашенко и Зеленский встретились в Житомире
REGNUM вчера в 06:44
Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс вчера в 14:50