Футбол
Спорт-ЭкспрессМамаев рассказал о теплом приеме болельщиков «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как его приняли болельщики команды. Он присоединился к клубу после выхода из тюрьмы.
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Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском 08:31
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Гаджеты
Смартфоны серии Huawei P30 получили новую бета-версию EMUI 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что в первой бета-версии EMUI 10 на смартфонах линейки Huawei P30 перестал работать Google Pay.
Astera вчера в 12:43
Авто
Названы самые популярные авто россиян старше 55 лет
SpeedMe вчера в 10:43
Здоровье
Пензенский губернатор объявил выговор министру здравоохранения
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил выговор министру здравоохранения региона Александру Никишину за неисполнение поручения о личном участии во встречах главных врачей больниц с населением.
PenzaNews 05:40
Авто
Компания Mini разрабатывает компактный кроссовер на базе BMW X3
Известный автопроизводитель Mini объявил о готовности выпустить новинку компактного кроссовера, который получит архитектуру от популярной модели BMW X3.
Faktom 07:46
Общество
В центральную Россию вернется тепло
С 8 октября на средней полосе России станет теплее, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн 04:29
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
Игры
Isles of Adalar – Дебютный трейлер геймплея фентези-RPG с открытым миром
В новом трейлере показан геймплей, а также дата выхода – июль 2020 года на ПК.
Srnsk 02:12
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Экономика
Правительство России установило квоты на приём мигрантов на работу
«В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», — говорится в справке к документу.
RT на русском 07:37
Здоровье
Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач
Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.
Соловей.Инфо вчера в 04:00
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Общество
Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку
Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.
Ведомости 09:32
Наука
Российские ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике
Ученые Томского политеха (ТПУ) вместе с коллегами из других российских научных центров и университетов сообщили о рекордном выбросе метана в Восточно-Сибирском море.
РИА Новости 07:52
Происшествия
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.
РИА Новости 07:07
Здоровье
Медсестры уволятся из онкоцентра НИИ Блохина вслед за врачами
Вслед за врачами из детского онкологического отделения НИИ имени Блохина собираются уволиться медсестры.
Телеканал 360° 09:35
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Футбол
Фернандеш: больше всего в России нравится гречка
Португальский полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал об изменении в рационе питания после переезда в Россию.
RT на русском 09:40
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19