Футбол
Российская газетаМамаев рассказал о жизни в колонии
Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Его интервью вышло на YouTube-канале супруги полузащитника Аланы. По словам Мамаева, находясь в СИЗО, "необходимо планировать свои поступки".
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Происшествия
Скончался раненный при нападении в Москве сотрудник СК
Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета, который был ранен ножом у проходной ведомства в Москве, скончался.
RT на русском 07:04
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна
Ugpressa.ru вчера в 16:15
Политика
В России планируют изменить правила получения гражданства
Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Общество
В «Газете.Ru» сменился главный редактор
Алексеева проработала в «Газете.Ru» 13 лет. Она возглавляла отдел бизнеса, а в июле 2016-го стала главным редактором.
Lenta.ru 07:01
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Общество
От Антарктиды откололся гигантский айсберг
От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.
Российская газета 06:43
Автоспорт
Формула-1 может изменить регламент из-за Квята
Правило, согласно которому пилот Формулы-1 может изменить дизайн шлема всего один раз за сезон, может быть пересмотрено.
Нева Спорт 06:44
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Вести.Ru вчера в 21:43
Общество
Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились
Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.
АМИТЕЛ 05:59
Политика
Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Происшествия
В Гонконге в результате столкновений госпитализировали 31 человека
Число госпитализированных в результате столкновений в Гонконге возросло до 31 человека, среди них двое в критическом состоянии, а один тяжело ранен, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
РИА Новости 08:20
Происшествия
Обвиняемая в оправдании терроризма журналистка написала открытое письмо
Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», написала открытое письмо.
URA.Ru 05:58
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Гаджеты
Раскрыты характеристики и цена смартфона Redmi 8
Китайский оператор China Telecom опубликовал на своём сайте характеристики смартфона Redmi 8. Итак, Redmi 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.
ITZine.ru 07:11
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Спорт
Дмитрий Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в прыжках в высоту.
Спорт-Экспресс 07:53
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14