Футбол

Российская газетаРоссийская газетаМамаев рассказал о жизни в колонии

Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Его интервью вышло на YouTube-канале супруги полузащитника Аланы. По словам Мамаева, находясь в СИЗО, "необходимо планировать свои поступки".
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