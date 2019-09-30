Новичок футбольного клуба "Ростова" Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Его интервью вышло на YouTube-канале супруги полузащитника Аланы. По словам Мамаева, находясь в СИЗО, "необходимо планировать свои поступки".

Мамаев рассказал о жизни в колонии

Происшествия Скончался раненный при нападении в Москве сотрудник СК Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета, который был ранен ножом у проходной ведомства в Москве, скончался.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Политика В России планируют изменить правила получения гражданства Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.

Общество В «Газете.Ru» сменился главный редактор Алексеева проработала в «Газете.Ru» 13 лет. Она возглавляла отдел бизнеса, а в июле 2016-го стала главным редактором.

Общество От Антарктиды откололся гигантский айсберг От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.

Автоспорт Формула-1 может изменить регламент из-за Квята Правило, согласно которому пилот Формулы-1 может изменить дизайн шлема всего один раз за сезон, может быть пересмотрено.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Общество Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Политика Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Происшествия В Гонконге в результате столкновений госпитализировали 31 человека Число госпитализированных в результате столкновений в Гонконге возросло до 31 человека, среди них двое в критическом состоянии, а один тяжело ранен, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Происшествия Обвиняемая в оправдании терроризма журналистка написала открытое письмо Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма за высказывания в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», написала открытое письмо.

Общество Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.

Гаджеты Раскрыты характеристики и цена смартфона Redmi 8 Китайский оператор China Telecom опубликовал на своём сайте характеристики смартфона Redmi 8. Итак, Redmi 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Политика Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.

Политика Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Гаджеты Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.

Спорт Дмитрий Медведев поздравил Ласицкене с победой на чемпионате мира Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в прыжках в высоту.

Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Энергетика Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.