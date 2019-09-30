Футбол
Lenta.ruМамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Интервью с футболистом вышло на YouTube-канале его супруги Аланы Мамаевой. 31-летний хавбек заявил, что, находясь в заключении, необходимо планировать свои поступки.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Политика
В Сенате США заявили, что импичмент Трампа придётся рассмотреть
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что не может не принять на рассмотрение вопрос о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, если такое решение поддержит контролируемая демократами палата представителей.
Life.ru вчера в 21:51
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Общество
Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском вчера в 03:38
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4
Как пишет издание «ТвоёАвто», в пресс-службе компании рассказали, что завершают выпуск четвертого Toyota RAV4 и уже через несколько дней наладят сборку в Санкт-Петербурге новой, пятой по счету генерации.
Газета DAILY вчера в 15:09
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью на «Олд Траффорд»
Sportbox.RU вчера в 16:53
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Политика
МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Происшествия
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru вчера в 21:44
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Политика
Украинский шоумен рассказал о русификации Львова
News.ru вчера в 00:29
Политика
Путин и Макрон пообщались «на ногах» после панихиды по Шираку
Президент России Владимир Путин провел краткую беседу со своим французским коллегой возле церкви Сен-Сюльпис, где состоялась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 09:00
Здоровье
Гордума Ульяновска выступила за запрет продажи вейпов и энергетиков детям
Депутаты выступили за запрет продажи электронных сигарет (вейпов) и безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.
Российская газета вчера в 10:22
Футбол
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подал в отставку
После поражения "Ахмата" от "Сочи" со счетом 0:2 в выездном в матче 11-го тура чемпионата страны по футболу главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов в понедельник вечером сообщил, что уходит в отставку.
Российская газета вчера в 15:10
Происшествия
Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока
В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.
Газета.Ru 00:26
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка
Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Экономика
Финляндия может построить скоростную железную дорогу к РФ
В Финляндии может появиться железнодорожная высокоскоростная магистраль до российской границы.
Российская газета вчера в 21:44
Политика
Депутатам пострадавшим от паводка районов предложили премии на 336 млн
РЕН ТВ вчера в 12:29
Здоровье
Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи
Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая вчера в 02:59