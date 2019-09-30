Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, освободившийся из колонии, впервые дал большое интервью, в котором рассказал о своем опыте, полученном в заключении, совершенных ошибках и планах на будущее. "Газета.Ru" приводит главные цитаты бывшего футболиста сборной России.

Мамаев рассказал об условиях содержания в колонии

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