Футбол

Газета.RuГазета.RuМамаев рассказал об условиях содержания в колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, освободившийся из колонии, впервые дал большое интервью, в котором рассказал о своем опыте, полученном в заключении, совершенных ошибках и планах на будущее. "Газета.Ru" приводит главные цитаты бывшего футболиста сборной России.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Мамаев рассказал об условиях содержания в колонии

Газета.Ru11:20

Мамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме

RT на русском09:34

Мамаев признался, что в заключении многие следили за его женой

Спорт-Экспресс08:52

Мамаев оценил свою форму после выхода на свободу

ProstoProSport08:51

Мамаев рассказал, что ему больше всего запомнилось в тюрьме

Нева Спорт08:42

«На моих глазах были разные примеры». Мамаев рассказал жене о тюрьме

Чемпионат09:10

Мамаев — жене: «У нас многое было не так в отношениях. Хочу сделать так, чтобы мы были счастливы»

Sport24.ru08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
Культура

Собчак объяснила проблемы с выходом своего шоу на Первом канале

DP.RU 06:13
Политика

Путин посетил церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин 30 сентября посетил церемонию прощанию с экс-главой Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября в Париже.
Газета.Ru 12:29
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк

Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Гаджеты

Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)

Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Наталью Бочкареву требуют отправить в наркодиспансер

StarHit.ru 11:00
Гаджеты

Highscreen представила смартфон MAX 3 с мощной батареей на 5000 мАч

The GEEK 06:40
Политика

США ввели санкции против двух россиян

"Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против российских лиц, которые пытались повлиять на промежуточные выборы США", - говорится также в документе.
Газета.Ru 11:38
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Футбол

Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
Матч ТВ 09:57
Происшествия

Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Происшествия

В терминал аэропорта Домодедово прибежала лиса

Газета.Ru 09:59
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами

Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Здоровье

Малышева рассказала, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению

Экономика сегодня 07:43
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика

Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие

Хуситы заявили о разгроме бригады вооружённых сил Саудовской Аравии

Военное дело 28 сентября в 11:37
Шоу-бизнес

Лиза Галкина устроила отцу модный показ

Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru 10:04
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Энергетика

Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала к диалогу с Россией

Нардеп считает, что это демонстрирует «последовательность» Украины, поскольку в ином случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью «несправедливого процесса по возвращению России».
Евразия Daily 01:26
Политика

Сергея Аноприенко назначили главой Рослесхоза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Сергея Аноприенко заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ и главой Рослесхоза.
News.ru 10:14
Космос

Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Авто

Toyota Camry стала полноприводной

Компания Toyota представила полноприводную модификацию e-Four для седана Camry последнего поколения.
Журнал Авто.ру 12:07
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное