Футбол
Газета.RuМамаев рассказал об условиях содержания в колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, освободившийся из колонии, впервые дал большое интервью, в котором рассказал о своем опыте, полученном в заключении, совершенных ошибках и планах на будущее. "Газета.Ru" приводит главные цитаты бывшего футболиста сборной России.
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«Баланда время от времени была нормальная». Мамаев дал интервью собственной жене. Видео
Bookmaker-ratings.ru08:33
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Футбол
Маурицио Сарри: «„Байер“ лучше всех контролирует мяч в бундеслиге»
«Байер» лучше всех контролирует мяч в бундеслиге, у них мощные и техничные футболисты.
Спорт-Экспресс 09:39
Наука
Определена мощность укуса тираннозавра
Ученые опубликовали в журнале The Anatomical Record исследование, посвященное анатомии тираннозавра — обладателя самого мощного укуса среди всех наземных животных.
Дилетант 07:15
Общество
Завершился митинг в центре Москвы
На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием "Отпускай!".
Вести.Ru вчера в 10:38
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Технологии
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 28 сентября в 04:01
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России и КНР в космосе
Заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй сообщил о серьёзной угрозе для Вашингтона со стороны Москвы и Пекина в космосе.
RT на русском 19:20
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Хоккей
Дубль Шумакова помог «Авангарду» обыграть «Металлург»
Новый Омск 14:52
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Общество
В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
Футбол
Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об увольнении главного тренера команды Олега Кононова.
RT на русском вчера в 13:47
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30
Экономика
Финны изучают возможность возведения высокоскоростной железной дороги до границы с РФ
Возможность строительства в настоящее время изучает министерство транспорта и коммуникаций страны.
Экономика сегодня 20:12
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт 06:02
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv 14:43
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Политика
Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России
«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee 02:30
Шоу-бизнес
Ирина Нельсон призналась, что у них с Вячеславом Тюриным есть дети
Тюрин и Нельсон сохранили свою любовь, хотя, признается певица, семейная жизнь была не такой уж и гладкой.
Вечерний курьер 05:44
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Политика
В Калмыкии взбунтовались против нового главы Элисты
Жители Элисты требуют отставки нового главы города Дмитрия Трапезникова, который занимал руководящие посты в ДНР.
Каспий.Инфо 04:23
Экономика
S&P 500 показал рекордный рост за три квартала с 1997 года
Индекс S&P 500 по итогам трех кварталов текущего года показал рост на 19%, что стало наилучшим показателем за последние 22 года.
РБК 20:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb вчера в 12:59