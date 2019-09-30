Футбол
RT на русскомМамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме
Футболист Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по условно-досрочному освобождению, рассказал об условиях содержания под стражей.
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Музыка
Группа Metallica отменила концерты из-за алкоголизма солиста
Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма.
StarHit.ru вчера в 19:00
Происшествия
Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят поднялся на 12-е место
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший с последнего места, смог подняться на 12-ю позицию.
ProstoProSport вчера в 08:51
Политика
Путин приехал в Париж попрощаться с Жаком Шираком
Российский президент Владимир Путин приехал в Париж для того, чтобы проститься с экс-главой Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.
Газета.Ru 05:25
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Здоровье
В России врачи призвали ограничить рекламу сладкого
Эксперты Минздрава настоятельно рекомендуют сократить количество рекламы сладкого на российских телеканалах, сообщает «РИА Новости».
SterlitamakTime.ru 08:15
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Детские онкологи, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили, что готовы уволиться в полном составе в том случае, если их руководство не будет заменено.
Вести.Ru 09:01
Политика
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года
В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:49
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Космос
Спутниковую систему мониторинга лесов запустят по всему ДФО
В Хабаровском крае удалось значительно сократить объёмы незаконных рубок леса, а всё благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов со спутника.
АиФ Хабаровск вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:09
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Футбол
Мамаев заявил, что его и Кокорина не били в тюрьме
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», заявил, что в тюрьме его не били.
Спорт-Экспресс 08:34
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге
Странные развлечения Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжаются.
Paparazzi.ru 03:08
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Политика
МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны
В Москве не исключают ответных мер после визовых действий Вашингтона, но напоминают, что запустили процесс обмена ограничениями Соединенные Штаты.
РИА Новости 05:10
Экономика
Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2020–2022 годы
Российское правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2020–2022 годы, сообщает РИА Новости.
Народные новости 06:58
Футбол
«Монако» разгромил «Брест», Головин провел на поле 78 минут
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, вместо него вышел Адриен Силва.
Sport24.ru 28 сентября в 16:05
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Происшествия
Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ
Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00