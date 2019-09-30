Футбол
Lenta.ruМамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Интервью с футболистом вышло на YouTube-канале его супруги Аланы Мамаевой. 31-летний хавбек заявил, что, находясь в заключении, необходимо планировать свои поступки.
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Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
В понедельник, 30 сентября, курс американского доллара увеличился до 65 рублей. Об этом стало известно после торгов на Московской бирже.
Петербургский дневник 09:21
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru 17:31
Футбол
В РФС создан департамент по борьбе с договорными матчами
Как сообщает официальный сайт РФС, новый департамент будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попытками влияния на результат, анализом информации от букмекерских компаний и контролем деятельности субъектов футбольного рынка.
RT на русском 12:39
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Финансы
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Наука
Определена мощность укуса тираннозавра
Ученые опубликовали в журнале The Anatomical Record исследование, посвященное анатомии тираннозавра — обладателя самого мощного укуса среди всех наземных животных.
Дилетант 07:15
Игры
Ретроконсоль Atari VCS будет поддерживать потоковый сервис Antstream
На момент запуска владельцы консоли получат эксклюзивный доступ к 50 классическим играм Atari.
Игромания.ру 17:15
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv 14:43
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Авто
В России нашлась Lada Granta с пробегом миллион километров
Отъездив на своей «Гранте» 940 777 километров, владелец утверждает, что машиной доволен и хочет менять её на такую же.
Автоновости дня 05:43
Футбол
«Ювентус» снова требует пересмотреть итоги «кальчополи»
Евро-футбол.ру 16:55
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru 15:56
Экономика
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей
Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Lenta.ru 14:10
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК 19:29
Происшествия
В Забайкалье мужчина выжил после нападения медведя
Аргументы и Факты 22:03
Здоровье
Власти объяснили нездоровый образ жизни на Колыме суровым климатом
Жители Магаданской области живут в суровых климатических условиях, в которых сложно вести здоровый образ жизни, заявил РИА Новости министр здравоохранения региона Сергей Чекановак, комментируя аутсайдерство Колымы в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни.
РИА Новости 04:30
Политика
Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии
Российская газета вчера в 16:46
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, способный вызывать рак
В России решили отказаться от популярного индийского препарата «Ранитидин», помогающего при лечении язвы и изжоги.
Ридус 15:43
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Политика
Иркутского губернатора Сергея Левченко могут отправить в отставку
Отставка может состояться уже этой осенью в ходе очередной ротации глав регионов.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40