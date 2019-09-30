Футбол
Lenta.ruМамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Интервью с футболистом вышло на YouTube-канале его супруги Аланы Мамаевой. 31-летний хавбек заявил, что, находясь в заключении, необходимо планировать свои поступки.
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Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК 23:09
Шоу-бизнес
Константин Меладзе изменяет Вере Брежневой с Эрикой Герцег
Сразу несколько источников сообщило, что у мужа Веры Брежневой появилась любовница.
Вечерний курьер 09:59
Футбол
Игорь Шалимов стал главным тренером «Ахмата»
Коммерсантъ 18:59
Политика
Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия 09:24
Авто
Audi начала прием заказов в РФ на новый Audi Q3 с полным приводом
В России стартовали продажи нового кроссовера Audi Q3 с полным приводом.
Новые автомобили 23:15
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Компания Renault начинает продажи нового дешевого трехрядного вседорожника Triber за пределами Индии.
Новые автомобили 28 сентября в 23:00
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» запечатлела барстеры в центре Галактики
3DNews 28 сентября в 02:03
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Экономика
Крупнейший инвестор покинет состав резидентов «Титановой долины»
Екатеринбург-ТВ 23:10
Политика
В Пекине начались торжества к 70-летию образования КНР
Парад в Пекине Позднее председатель КНР дал приказ начать военный парад в ознаменование 70-летия образования народной республики.
ТАСС 22:17
Происшествия
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru 21:44
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru 22:33
Политика
Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет
Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Культура
«Сваты» станут украинскими…Владимир Зеленский хочет забрать права на сериал
Версия.Инфо вчера в 23:00
Авто
Прокуратура оставила оренбургских чиновников без иномарки
Как пояснили в региональной прокуратуре, в октябре прошлого года на сайте госзакупок было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку автомобиля «Skoda Kodiaq» стоимостью 1,3 миллиона рублей.
Orenday.ru 02:23
Культура
Нижегородка стала участницей «Битвы экстрасенсов»
Нижегородская Правда 07:52
Политика
Названа цель иностранного визита генпрокурора США
Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru 17:49
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Экономика
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.
Вести.Ru вчера в 21:44
Армия и оружие
МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Культура
На «Перезапуск омской подземки» дали грант в 15 млн рублей
Проект Омского музея имени Врубеля получит на реализацию «Проекта М.» 15 млн рублей.
Омскрегион 05:59
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия 19:15
Экономика
Проект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму
Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
REGNUM 06:21
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru 09:29