Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Интервью с футболистом вышло на YouTube-канале его супруги Аланы Мамаевой. 31-летний хавбек заявил, что, находясь в заключении, необходимо планировать свои поступки.

Мамаев рассказал жене о жизни в колонии

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