Футбол

Lenta.ruLenta.ruМамаев рассказал жене о жизни в колонии

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима. Интервью с футболистом вышло на YouTube-канале его супруги Аланы Мамаевой. 31-летний хавбек заявил, что, находясь в заключении, необходимо планировать свои поступки.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

«Засиделся я. Поеду в Ростов». Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни

Советский спорт10:32

Мамаев: «Баланду в колонии пробовали, нормальная. Но мы ее нечасто ели»

Sport24.ru08:27

«На моих глазах были разные примеры». Мамаев рассказал жене о тюрьме

Чемпионат09:10

Мамаев признался, что в заключении многие следили за его женой

Спорт-Экспресс08:52

Мамаев рассказал, что ему больше всего запомнилось в тюрьме

Нева Спорт08:42

«Очень ждал освобождения». Мамаев рассказал своей жене о жизни в колонии

Матч ТВ08:36

Мамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме

RT на русском09:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
Авто

Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей

Автоновости дня вчера в 01:00
Кино

Минкульт отчитается обо всех тратах на господдержку кино

Минкультуры России решило отказаться от «недостаточно ответственного» подхода к господдержке кино и опубликовать данные обо всех тратах.
Давыдов.Индекс 02:50
Фигурное катание

Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом

Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Здоровье

Младенец-богатырь: в Балашихе родился ребенок весом 5,4 килограмма

Малыш, вес которого при рождении оказался 5,4 килограмма появился на свет естественным путем на прошлой неделе 25-го сентября в Балашихинском родильном доме, расположенном на территории микрорайона Саввино.
Ugpressa.ru 28 сентября в 17:18
Политика

Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Российская актриса театра и кино Мария Миронова поделилась на своей странице в Instagram о том, что стала мамой во второй раз.
Культуромания 14:40
Здоровье

Скворцова рассказала о проблемах частных клиник

В России имеют лицензии на оказание медицинской помощи около 69 тысяч частных медорганизаций, из них лишь 10-13% имеют постоянный собственный штат сотрудников и работают с учетом критериев качества, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
РИА Новости 07:11
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России

Вести.Ru 05:27
Музыка

За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

Газета.Ru 15:33
Космос

10 самых убыточных космических миссий в истории

Любая задержка шаттла стоит американцам порядка $1,3 млн в день.
Вести.Финанс 27 сентября в 04:20
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Происшествия

Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере

Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.
Lenta.ru 15:48
Культура

Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

News.ru 15:46
Общество

Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже

Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru вчера в 07:25
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Футбол

Погба проводит 100-й матч в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вышел в стартовом составе матча 7-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:0, первый тайм).
Sports.ru 15:47
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Футбол

Рахимов подал в отставку с поста наставника «Ахмата»

Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов в прямом эфире заявил о своей отставке.
Газета.Ru 15:36
Армия и оружие

Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали

Политическая Экспертиза 06:17
Общество

Мосгорсуд увидел в публикациях СМИ по делу Устинова травлю судьи

Мосгорсуд считает, что некоторые публикации СМИ с критикой судебной системы в связи с делом актера Павла Устинова можно рассматривать как вмешательство в правосудие и травлю судьи Алексея Криворучко.
Коммерсантъ 13:48
Происшествия

На северо-западе Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

Водители начали со словесной перепалки, затем один выстрелил в другого.
Эхо Москвы 14:32
Здоровье

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Авто

Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок

Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Наука

Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция

В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».
N+1 27 сентября в 16:00
Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 09:00
Политика

МИД пообещал ответить на новые антироссийские санкции США

Министерство иностранных дел прокомментировало расширение санкций против России и заявило, что Москва ответит на этот шаг, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД.
РИА Новости 14:04
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 08:25
Политика

Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное