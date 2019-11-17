Футбол

Нева СпортНева СпортМамаев с первых минут сыграет за «Ростов» в матче с «Краснодаром»

Павел Мамаев сыграет с первых минут 😎 Текстовая трансляция матча будет доступна в наших соцсетях и на официальном сайте 📰 pic.twitter.com/D7NvqahmEh — Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019 Напомним, Мамаев присоединился к «Ростову» после того, как вышел на свободу из исправительной колонии общего режима.
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