Футбол
Нева СпортМамаев с первых минут сыграет за «Ростов» в матче с «Краснодаром»
Павел Мамаев сыграет с первых минут 😎 Текстовая трансляция матча будет доступна в наших соцсетях и на официальном сайте 📰 pic.twitter.com/D7NvqahmEh — Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019 Напомним, Мамаев присоединился к «Ростову» после того, как вышел на свободу из исправительной колонии общего режима.
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Первый матч Мамаева после колонии и возвращение Газинского. Фото из Краснодара
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Sport24.ru17 ноября в 10:05
«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче, Мамаев провел на поле 53 минуты
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Sports.ru17 ноября в 09:27
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