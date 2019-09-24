Футбол
Газета.RuМамаев следил за женой из колонии
Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев впервые дал интервью с момента выхода из колонии №4 Белгородской области. Футболист согласился побеседовать со своей супругой Аланой Мамаевой. У женщины есть свой канал, где она публикует разговорные видео с разными известными личностями.
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Экс-игрок «Краснодара» Мамаев из колонии следил за своей супругой Аланой
Блокнот Краснодарвчера в 12:01
«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем
Пятый канал24 сентября в 06:49
"Смотри на жену!": Алана Мамаева взяла интервью у освободившегося мужа
Московский Комсомолец24 сентября в 04:37
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Политика
Элла Памфилова планирует реформировать систему выборов
В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.
Форпост Северо-Запад 03:11
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
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Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
ТАСС вчера в 17:03
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый десантный корабль
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели на судостроительной верфи Hudong-Zhonghua церемонию спуска на воду первого универсального десантного корабля, самостоятельно разработанного в КНР.
Популярная механика вчера в 05:55
Общество
В России появится база данных плательщиков коммунальных услуг
Минстрой РФ работает над созданием единой электронной базы персональных данных лиц, оплачивающих услуги ЖКХ.
Российская газета 03:31
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55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Экономика
Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ вчера в 04:18
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Тошич: скучаю по зарплате в России
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, о чем больше всего скучает из России.
Газета.Ru 03:17
Автоспорт
В Кремле опровергли перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал информацию о возможном переезде этапа Формулы-1 Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
Чемпионат вчера в 08:33
Футбол
РФС изучает ситуацию с фанатами «Спартака» в Набережных Челнах
Советский спорт вчера в 05:21
Общество
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.
Российская газета 02:48
Политика
Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России
Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.
ТАСС 03:13
Единоборства
Хабибу Нурмагомедову бросил вызов двукратный чемпион мира по борьбе
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе в категории 79 килограммов Кайл Дэйк бросил вызов чемпиону UFC в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову.
Allboxing.ru 25 сентября в 23:00
Политика
В России появится онлайн-архив советских военнопленных
В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.
Вести.Ru вчера в 22:37
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 25 сентября в 20:52
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Происшествия
На Волге у Тольятти горит сухогруз
Сухогруз загорелся на Волге в районе Тольятти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 22:38
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ вчера в 02:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости 25 сентября в 17:51
Авто
Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ вчера в 04:04
Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания вчера в 03:28
Армия и оружие
«Это просто опасно»: ракету «Буревестник» вовсе не нужно было создавать
CNBC сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было 5-м, и все они окончились неудачно.
Infox.ru 25 сентября в 16:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews вчера в 16:11
Экономика
Бизнес испугался роста налоговой нагрузки на недвижимость
Бизнес опасается роста налоговой нагрузки на свою недвижимость из-за поправок в Налоговый кодекс, одобренных Госдумой в трех чтениях и на прошлой неделе отправленных в Совет Федерации.
Ведомости вчера в 17:38
Авто
Nissan представил обновленный внедорожник Patrol
Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol шестого поколения.
Коммерсантъ 24 сентября в 09:37
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51