Футбол
Pravda.RuМамаев следил за женой из тюрьмы
Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане. Полная версия разговора выйдет 30 сентября, а пока девушка выложила в Instagram видеоанонс. Спортсмен признался, что следил за супругой из колонии.
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«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем
Пятый канал24 сентября в 06:49
Экс-игрок «Краснодара» Мамаев из колонии следил за своей супругой Аланой
Блокнот Краснодарвчера в 12:01
"Смотри на жену!": Алана Мамаева взяла интервью у освободившегося мужа
Московский Комсомолец24 сентября в 04:37
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Пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова заявила, что экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в ведомство.
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На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
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Армия и оружие
Российское вооружение востребовано по всему миру, заявил глава ФСВТС
Россия предлагает свои новейшие системы вооружений всем своим партнёрам, в том числе странам Средиземноморского региона, соответствующие переговоры проводятся, российская техника популярна у заказчиков по всему миру, сообщил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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РБК 06:21
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Происшествия
Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель в Швеции
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В МЧС озвучили наказание за курение на балконах
За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
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Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
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Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) заявила о готовности сделать ДНК-тест своему сыну Леону, чтобы подтвердить, что мальчик является наследником экс-короля Малайзии Мухаммада V. Она подчеркнула, что пока сделать экспертизу её никто не просил.
News.ru 07:19
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
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Секс-скандал разгорается в московском отделе полиции
Две сотрудницы московской полиции написали заявления в межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии из-за домогательств со стороны начальника.
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На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
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Госдума проверит тексты «Медузы» и Би-би-си на нарушение законов
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В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
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55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
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Wday.ru вчера в 01:06
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Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
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