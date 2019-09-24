Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане. Полная версия разговора выйдет 30 сентября, а пока девушка выложила в Instagram видеоанонс. Спортсмен признался, что следил за супругой из колонии.

Мамаев следил за женой из тюрьмы

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