Футбол

Pravda.RuPravda.RuМамаев следил за женой из тюрьмы

Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане. Полная версия разговора выйдет 30 сентября, а пока девушка выложила в Instagram видеоанонс. Спортсмен признался, что следил за супругой из колонии.
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Мамаев следил за женой из колонии

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"Смотри на жену!": Алана Мамаева взяла интервью у освободившегося мужа

Московский Комсомолец24 сентября в 04:37
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
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К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.
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В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

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Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
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