Футбол
Pravda.RuМамаев следил за женой из тюрьмы
Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане. Полная версия разговора выйдет 30 сентября, а пока девушка выложила в Instagram видеоанонс. Спортсмен признался, что следил за супругой из колонии.
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Экс-игрок «Краснодара» Мамаев из колонии следил за своей супругой Аланой
Блокнот Краснодарвчера в 12:01
"Смотри на жену!": Алана Мамаева взяла интервью у освободившегося мужа
Московский Комсомолец24 сентября в 04:37
«Смотри на жену!» Алана Мамаева анонсировала интервью с освободившемся мужем
Пятый канал24 сентября в 06:49
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В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
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Актер Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" в беседе с "Известиями".
Газета.Ru 25 сентября в 08:22
Экономика
В сентябре спрос на покупку хостелов рухнул на 50%
Эксперты «Avito Недвижимость» проанализировали данные объявлений о продаже хостелов как готового бизнеса за январь—сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.
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Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
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В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова
Министр подчеркнул, что сейчас здоровью Кадырова ничто не угрожает.
Реальное время вчера в 15:03
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
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В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
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Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
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Элла Памфилова планирует реформировать систему выборов
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В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
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Обнаружены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
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Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
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