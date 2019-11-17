Футбол
DP.RUМамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии. Стартовый состав команды опубликован на странице клуба в Twitter. Соперником "Ростова" будет "Краснодар".
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Первый матч Мамаева после колонии и возвращение Газинского. Фото из Краснодара
Чемпионатвчера в 01:00
Мамаев впервые сыграл за «Ростов» после тюрьмы. В товарняке против бывшего клуба
Sport24.ru17 ноября в 10:05
«Краснодар» обыграл «Ростов» в товарищеском матче, Мамаев провел на поле 53 минуты
Матч ТВ17 ноября в 09:46
Мамаева проводили аплодисментами после замены в товарищеском матче с «Краснодаром»
Sports.ru17 ноября в 09:27
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