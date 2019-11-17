Футбол

DP.RUDP.RUМамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии. Стартовый состав команды опубликован на странице клуба в Twitter. Соперником "Ростова" будет "Краснодар".
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Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

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В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах.
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Работа над законопроектом об особом статусе Донбасса начнется после декабрьского саммита «нормандской встречи».
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В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»

По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
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Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж на саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) еще прорабатывается.
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По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
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Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
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На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
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Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
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Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли

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