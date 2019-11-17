Футбол

DP.RUDP.RUМамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии. Стартовый состав команды опубликован на странице клуба в Twitter. Соперником "Ростова" будет "Краснодар".
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