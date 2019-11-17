Футбол
РБКМамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы
Футболист «Ростова» Павел Мамаев попал в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Краснодара», сообщает пресс-служба клуба. Эта игра станет для полузащитника дебютной за ростовскую команду и первой после выхода на свободу из колонии. В сентябре Мамаева освободили по УДО.
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Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Политика
Участие Зеленского в нормандском саммите подтверждено
Представитель пресс-службы президента Франции сообщил корреспонденту ТАСС, что саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.
Общество
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Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
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Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Армия и оружие
Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно
Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Авто
Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Происшествия
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Десятки молодых людей приняли участие в массовом побоище в столице Дагестана Махачкале.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
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Общество
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Происшествия
Взрыв прогремел в общежитии Киева
В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.
Политика
Наследный принц Абу-Даби подвез Мантурова на электрокаре
Наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подвез в воскресенье министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на церемонию открытия XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019 на электрокаре, сообщила пресс-служба Минпромторга.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
Происшествия
Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье
14 ноября в Забайкалье микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ясногорск — Чита, столкнулся с грузовиком Howo Shacman, стоящим на обочине, после этого транспортное средство выбросило на встречную полосу и оно врезалось в ЗИЛ.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут быть очень опасными для своих пользователей
В список потенциально опасных бюджетных смартфонов попали не только малоизвестные фирмы, но и крупные бренды вроде Sony и Xiaomi.
Общество
Ростовчанка Лиман прокомментировала выступление Павла Воли
Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону высказал свое мнение по поводу выступления резидента Comedy Club Павла Воли, сообщается в Instagram девушки.
Здоровье
Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм
Шоу-бизнес
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Знаменитость впервые рассказала, что она рожала наследника в течение 18 часов и даже думала о провоцировании родов.
Политика
Мобильная связь и Интернет в Иране отключились на фоне протестов
Ранее News.ru писал о том, что жители Ирана протестуют из-за повышения цен на бензин.
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.