Футбол

Газета.RuГазета.RuОтсидевший Мамаев проведет свой первый матч за новую команду

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с "Краснодаром".
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Мамаев попал в стартовый состав «Ростова» на товарищеский матч с «Краснодаром»

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Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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