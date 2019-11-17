Футбол
Газета.RuОтсидевший Мамаев проведет свой первый матч за новую команду
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с "Краснодаром".
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СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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Сегодня состоятся очередные матчи квалификационного отбора к Чемпионату Европы-2020.
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Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
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Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
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Певица и телеведущая Ольга Бузова приняла решение попробовать себя в новой профессии и заняться алкогольным бизнесом.