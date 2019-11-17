Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Павел Мамаев выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с "Краснодаром".

Отсидевший Мамаев проведет свой первый матч за новую команду

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