Футбол

RT на русскомRT на русском«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара». Команды провели на поле два тайма по 40 минут.
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Павел Мамаев: Счастлив вернуться на поле, спасибо болельщикам

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«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару» в товарищеском матче

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Лучшие моменты матча «Краснодар» — «Ростов»

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Sportbox.RU07:11
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