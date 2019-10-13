Футбол
Bookmaker-ratings.ruМамаев впервые забил за «Ростов» в двусторонней игре
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу основной команды. В ее составе, помимо Мамаева, голы забили Александр Саплинов и Данила Прошляков. Мамаев провел на поле 35 минут и был заменен в перерыве, сообщает пресс-служба «Ростова».
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