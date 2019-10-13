Полузащитник Павел Мамаев, перешедший в "Ростов" после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и забил гол, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября.

Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

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