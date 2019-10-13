Футбол
РИА НовостиМамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре
Подопечные Валерия Карпина сыграли два тайма по 35 минут. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу основной команды, в составе которой, помимо Мамаева, отличились Александр Саплинов и Данила Прошляков. Мамаев провел на поле 35 минут и был заменен в перерыве.
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