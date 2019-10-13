Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

Подопечные Валерия Карпина сыграли два тайма по 35 минут. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу основной команды, в составе которой, помимо Мамаева, отличились Александр Саплинов и Данила Прошляков. Мамаев провел на поле 35 минут и был заменен в перерыве.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Мамаев забил первый гол за «Ростов» в двусторонней игре

РИА Новости15:50

Мамаев забил за «Ростов» в двустороннем матче с молодежной командой

Sportbox.RU13:30

Мамаев забил первый гол за «Ростов» в тренировочном спарринге с молодёжным составом

RT на русском13:40

Мамаев забил за «Ростов» в двусторонней встрече с молодёжным составом

Чемпионат13:38

Мамаев забил первый гол за «Ростов»

Нева Спорт13:52

Павел Мамаев забил первый гол за ФК «Ростов»

Rostov gazeta14:24

Мамаев отметился голом за «Ростов» в двустороннем матче с молодежкой

Спорт-Экспресс13:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Футбол

Федун назвал нынешнюю сборную России лучшей на своей памяти

Из всех сборных России нынешняя национальная команда — самая лучшая, заявил РБК владелец «Спартака» Леонид Федун.
РБК 14:16
Футбол

УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции

УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.
Чемпионат 05:16
Религия

Волгоградцы готовятся встретить Покров Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн 06:15
Армия и оружие

Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции

Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.
РИА Новости 15:12
Авто

Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения

Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 11 октября в 00:42
Общество

В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму

Газета.Ru 15:26
Единоборства

Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута

Газета.Ru 15:45
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Спорт

Российские гимнасты завоевали 9 медалей на чемпионате мира

Вести.Ru 10:34
Политика

Преемница Меркель выступила с заявлением о России и Крыме

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Происшествия

В Польше с трудовым мигрантом с Украины расплатились сломанным носом

Событие, о котором написал украинский трудовой мигрант, произошло с ним 10 октября и шокировало потерпевшего.
REGNUM вчера в 05:46
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Здоровье

Денис Паслер призвал чиновников более эффективно использовать федеральное финансирование

Глава региона Денис Паслер отметил, что федеральное финансирование используется недостаточно эффективно.
ТРК Регион г. Оренбург 11 октября в 01:33
Армия и оружие

Назван виновник утечки данных о российском супероружии

В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков о Татьяне Навке: «Моя жена хорошеет год от года»

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков живут в официальном браке с 2015 года.
Суть событий 03:30
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

REGNUM вчера в 10:57
Армия и оружие

Минобороны РФ: боевики ИГ могут выйти на свободу из-за действий Турции

Находящиеся в заключении на севере Сирии боевики запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» могут оказаться на свободе из-за военной операции Турции против курдов.
News.ru 15:46
Происшествия

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Инцидент произошел в ночь на 13 октября. По данным 47news, причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении.
РИА Новости 14:41
Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о способах снижения риска развития рака

Специалисты ведомства утверждают, что употребление в пищу красного мяса и мясной продукции существенно увеличивает риск развития колоректального рака.
REGNUM вчера в 16:52
Наука

Физики воссоздали среду образования первых звезд

Сибкрай.ru 10 октября в 05:43
Происшествия

В Киеве на улице застрелили человека

В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Футбол

Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.
Чемпионат 15:40
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев

По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер 11 октября в 03:30
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Футбол

Сборная России оставила киприотам матрёшек

В воскресенье вечером сборная России обеспечила себе путёвку на чемпионат Европы 2020 года, разгромив на выезде сборную Кипра с результатом 5:0. Российская команда оставила киприотам в подарок матрёшек.
Евро-футбол.ру 15:53
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM 10 октября в 04:20
Гаджеты

За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro

На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
Дни24 04:20
Единоборства

Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в честь освобождения Риги в Москве

МИД Латвии высказал негативное отношение к проведению в Москве салюта в честь 75-летия освобождения Риги совтскими войсками, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 октября в 18:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Юрьевич Саплинов
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное