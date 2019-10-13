Новобранец «Ростова» хавбек Павел Мамаев отличился в двустороннем матче с молодежной командой клуба. «Синие» и «желтые» сыграли два тайма по 35 минут на стадионе «Олимп-2». Кроме Мамаева, который провел на поле первый тайм, также отличились Александр Саплинов и Данила Прошляков.

Мамаев забил за «Ростов» в двустороннем матче с молодежной командой

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