Футбол
Sportbox.RUМамаев забил за «Ростов» в двустороннем матче с молодежной командой
Новобранец «Ростова» хавбек Павел Мамаев отличился в двустороннем матче с молодежной командой клуба. «Синие» и «желтые» сыграли два тайма по 35 минут на стадионе «Олимп-2». Кроме Мамаева, который провел на поле первый тайм, также отличились Александр Саплинов и Данила Прошляков.
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Армия и оружие
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
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В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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Дзюба побил рекорд сборной России
Нападающий сборной России Артем Дзюба установил новый рекорд результативности для игроков национальной команды в одном отборочном цикле.
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NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон объяснил свой переход в «ПСЖ».
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Шоу-бизнес
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Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице.
Шоу-бизнес
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Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Культура
Познер заявил, что Соловьев «заслужил» песню «Вечерний М»
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и сатирической песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». Журналист признался, что не считает ведущего канала «Россия 1» своим коллегой.
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
Хоккей
Уэйн Гретцки попал в больницу после обморока, ему наложили 20 швов
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки несколько дней назад упал в обморок. По его словам, он просто рухнул на пол.
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Нигматуллин: Бельгии надо вернуть должок. Черчесов жаждет реванша
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что встреча национальной команды с Бельгией в борьбе за первое место в отборочной группе чемпионата Европы 2020 года будет иметь принципиальный характер для главного тренера Станислава Черчесова.
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
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Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).