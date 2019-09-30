Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМамаев заявил, что его и Кокорина не били в тюрьме

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», заявил, что в тюрьме его не били. Также он отметил, что не был свидетелем сцен физического насилия. По этому же делу срок отбывал и форвард «Зенита» Александр Кокорин.
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Российский футболист, полузащитник сборной России по футболу. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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