Футбол
Спорт-ЭкспрессМамаев заявил, что его и Кокорина не били в тюрьме
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», заявил, что в тюрьме его не били. Также он отметил, что не был свидетелем сцен физического насилия. По этому же делу срок отбывал и форвард «Зенита» Александр Кокорин.
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Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина грозят уволиться в полном составе
Детские онкологи, сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили, что готовы уволиться в полном составе в том случае, если их руководство не будет заменено.
Вести.Ru 09:01
Технологии
XRP резко подорожал на 8%. Торговые объемы токена превысили $1,3 млрд
Стоимость альткоина начала расти утром, при этом объем торгов поднялся на 30% и превысил $1,3 млрд.
РБК 08:32
Происшествия
Брата убитой в Испании девочки из России задержали в Германии
16-летний россиянин, подозреваемый в жестоком убийстве своей 14-летней сестры в испанском городе Матаро в июне 2019 года, задержан в Германии.
Известия 08:44
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
ФНС предупредила о мошеннических письмах о налогах
Ранее пользователь Facebook Денис Виленский сообщил, что получил письмо, якобы из налоговой инспекции, с требованием оплатить налоговые сборы.
Rambler News Service 08:53
Политика
Кремль не стал комментировать решение суда по делу Устинова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют решение суда по делу актера Павла Устинова, которого признали в "применении насилия" к омоновцу на несанкционированной акции в Москве.
Газета.Ru 09:22
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе получил наивысший рейтинг
Криминальная драма "Ирландец", которую снял знаменитый режиссер Мартин Скорсезе, получила стопроцентное одобрение западных кинокритиков.
Kinonews.ru вчера в 03:44
Происшествия
Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя «Рольфа»
Мосгорсуд посчитал законным заочный арест основателя крупнейшего в РФ автодилера "Рольф" Сергея Петрова, оставив прежнее решение суда без изменений, сообщает РИА Новости.
Российская газета 09:41
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Политика
Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России
Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
Rambler News Service 08:11
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала о сексе с Потапом в аэропорту
Тридцатидвухлетняя украинская певица Настя Каменских уже четыре месяца является законной женой 38-летнего Потапа (настоящее имя - Алексей Потапенко).
Московский Комсомолец 04:04
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Армия и оружие
С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету «Тополь-М»
С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М».
Известия 08:20
Политика
Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Известия 05:39
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Экономика
Треть госбюджета Украины в 2020 году пойдет на выплату долгов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что каждая третья гривна государственного бюджета страны в 2020 году будет направляться на выплату долгов.
Инфорос 06:41
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42