Футбол
Спорт-ЭкспрессМамаев заявил, что его и Кокорина не били в тюрьме
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, ранее выступавший за «Краснодар», заявил, что в тюрьме его не били. Также он отметил, что не был свидетелем сцен физического насилия. По этому же делу срок отбывал и форвард «Зенита» Александр Кокорин.
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Мамаев: в плане физической формы после колонии чувствую себя нормально
РИА Новости30 сентября в 09:22
Мамаев рассказал, почему стал меньше разговаривать после выхода из тюрьмы
Sport24.ru30 сентября в 08:40
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В России вступил в силу запрет курения на балконах
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