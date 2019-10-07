Футбол

News.ruNews.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
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Мамаев признался, что многое переоценил после колонии

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Евро-футбол.ру07 октября в 12:23

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru07 октября в 12:16

Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение

RT на русском07 октября в 11:40

Мамаев: за время в колонии я понял значение слова «друг»

РИА Новости07 октября в 11:15

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев остался практически без друзей после колонии

Rostov gazeta07 октября в 10:35

Павел Мамаев: «Я поменял многие взгляды в жизни»

Спорт-Экспресс07 октября в 08:16
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Политика

В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению»

«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.
RT на русском 01:10
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Здоровье

Малыш, родившийся в Турции у челябинской пары, успешно прилетел домой

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Хоккей

«Лос-Анджелес» переиграл «Калгари», Ковальчук набрал три очка

Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
Красная весна 01:14
Футбол

Тедеско вернулся в Германию, не подписав контракт со «Спартаком»

Немецко-итальянский тренер Доменико Тедеско не стал подписывать контракт с московским футбольным клубом «Спартак» и вернулся в Германию.
News.ru вчера в 08:48
Армия и оружие

Элитная дивизия САР отработала контрбатарейную борьбу на учениях

Отмечается, что боевая подготовка у артиллеристов чередовалась с выполнением задач контрбатарейной борьбы.
RT на русском вчера в 23:38
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Общество

ВЦИОМ: почти 10% россиян постоянно испытывают стресс

Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019.
ТАСС вчера в 20:01
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

РИА Новости 01:27
Авто

Lada Classic предпочитают пенсионеры и люди предпенсионного возраста

Эксперты проанализировали результаты опросов и назвали самые популярные среди пенсионеров в России легковые автомобили.
МедиаПоток 07 октября в 05:58
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто

Вскоре в модельном ряду "АвтоВАЗа" может появиться новый "каблучок" - аналог Renault Dokker. Пока будущей новинке дано рабочее название Van.
Новые автомобили вчера в 11:05
Наука

Российские ученые делают прорыв в наноплазмонике и создают биосенсор с рекордной чувствительностью

Материал с рекордным показателем длины распространения поверхностных плазмон-поляритонов Более 60 лет известно, что серебро обладает природно минимальными оптическими потерями из всех металлов в видимом и ближнем ИК-диапазоне длин волн.
Научная Россия 07 октября в 09:09
Политика

СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

Бывшая глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
РИА Новости 01:35
Политика

Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве

Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Общество

Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе

Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Эхо Москвы 01:15
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском 07 октября в 01:12
Происшествия

Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Вести.Ru вчера в 09:23
Политика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости вчера в 18:40
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия 07 октября в 18:10
Кино

Актриса фильма «Чужой» Сигурни Уивер отмечает 70-летний юбилей

Сигурни Уивер, прославившаяся исполнением роли главной героини в цикле фильмов «Чужой», 8 октября отмечает 70-летний юбилей.
Актуальные Новости вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru вчера в 02:29
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Путешествия

В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу отдыху в Турции

В первую очередь вице-президент туристического союза посоветовал российским туристам обратить внимание на Кипр и соседние с ним страны — Черногорию, Хорватию, Грецию и Италию.
РБК 01:32
Общество

Застройщики заявили Мутко о «потребительском терроризме» дольщиков

На состоявшемся 4 октября совещании с вице-премьером Виталием Мутко застройщики высказали свои предложения, как сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах.
РБК вчера в 22:00
Гаджеты

Microsoft решила оставить Windows в прошлом

СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
Ferra 07 октября в 13:17
Политика

Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву

В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК 07 октября в 11:10
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия 07 октября в 23:23
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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