Футбол

News.ruNews.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мамаев признался, что многое переоценил после колонии

ФАН07 октября в 12:48

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев остался практически без друзей после колонии

Rostov gazeta07 октября в 10:35

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru07 октября в 12:16

Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение

RT на русском07 октября в 11:40

Мамаев: за время в колонии я понял значение слова «друг»

РИА Новости07 октября в 11:15

Мамаев: «От тренировок ощущения, как у ребенка, который ждал какую-то игрушку, и ему её дали»

Евро-футбол.ру07 октября в 12:23

Павел Мамаев: «Я поменял многие взгляды в жизни»

Спорт-Экспресс07 октября в 08:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

StarHit.ru вчера в 17:00
Авто

Стали известны рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M

На отечественном рынке BMW X5 M и BMW X6 M появятся в ограниченном количестве с приставкой Special Edition.
Профиль 07 октября в 14:32
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель

Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
32CARS.ru вчера в 02:31
Экономика

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Армия и оружие

Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета вчера в 04:15
Путешествия

Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

По данным журналистов, у актрисы диагностировали рак мозга последней стадии.
Мир новостей 07 октября в 06:26
Спорт

WADA получило ответ от России по данным московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило ответ от российской стороны относительно несоответствий в базе данных московской лаборатории.
REGNUM 03:02
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Шоу-бизнес

Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы

Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru 07 октября в 12:02
Политика

Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Экономика

РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, Alibaba и "Мегафон" завершили сделку по созданию совместного предприятия (СП) в области социальной электронной коммерции в России и странах СНГ, сообщается в пресс-релизе фонда.
ТАСС 03:03
Происшествия

Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела

Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
REGNUM 03:00
Происшествия

СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве

Московский Комсомолец 03:16
Происшествия

В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов

РИА Новости 01:26
Авто

В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом

Автоновости дня 02:24
Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядела Заворотнюк во время выписки

Свидетели выписки российской актрисы Анастасии Заворотнюк из столичной клиники рассказали, как выглядит артистка.
Аргументы недели 03:28
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru вчера в 10:31
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Футбол

На матч между сборными России и Шотландии продано 45 тысяч билетов

На матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии продано более 45 тысяч билетов.
Sportbox.RU 07 октября в 14:10
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Футбол

Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.
Российская газета 02:30
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Политика

Кремль прокомментировал слова Лукашенко о конфликте в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что конфликт в Донбассе идет между Россией и Украиной, пишет Федеральное агентство новостей.
Политика Сегодня вчера в 05:32
Политика

Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17

Российская газета вчера в 20:03
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное