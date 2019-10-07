Футбол
News.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Sport24.ru07 октября в 10:43
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении
Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru 07 октября в 14:36
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
Известия 07:15
Энергетика
Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
Gazeta.SPb 06:50
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Кино
Загорский рассказал, кто сыграет Пугачеву в фильме о Началовой
Как стало известно ранее, Загорский не смог договориться с родителями и PR-менеджером Началовой о правах на использование ее имени и песен в своем фильме.
ФАН 05:46
Кино
Создатель «Во все тяжкие» рассказал о судьбе главного героя
Последняя серия вышла в сентября 2013 года, и с тех пор поклонники гадали, остался главный герой жив или нет.
РИА Новости 09:35
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Российская газета 08:56
Кино
Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
Фильм Про 04:22
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru вчера в 15:36
Политика
Миллер обсудил транзит газа через Украину с представителем кабмина ФРГ
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Экономика сегодня 07:49
Политика
Минюст объяснил внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов
Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании.
Lenta.ru 08:47
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России в сентябре
Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в РФ.
Автоновости дня 06:39
Политика
Зеленский соберет журналистов на рынке
Мероприятие состоится в четверг, 10 октября. Местом проведения заявлен Kyiv Food Market («Киевский продуктовый рынок»).
Lenta.ru 09:28
Экономика
Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 «опорных групп».
Якутия 24 вчера в 18:20
Политика
Медведев назначил нового главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
РБК 08:02
Общество
Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Армия и оружие
В ДНР заявили о срыве Киевом плана-графика по разведению сил
RT на русском 09:05
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Армия и оружие
Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море
Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Политика
В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины
В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.
Российская газета 09:20
Армия и оружие
Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили
Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 09:44
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01