Футбол

News.ruNews.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
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Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение

RT на русском07 октября в 11:40

Мамаев: за время в колонии я понял значение слова «друг»

РИА Новости07 октября в 11:15

Мамаев: После всего случившегося со мной остались только единицы

Life.ru07 октября в 09:10

«Со мной остались единицы»: Мамаев заговорил о новых ценностях

Телепрограмма07 октября в 10:11

Мамаев заявил, что после колонии с ним остались единицы

РЕН ТВ07 октября в 09:59

«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

Sport24.ru07 октября в 10:43

Павел Мамаев: «Я поменял многие взгляды в жизни»

Спорт-Экспресс07 октября в 08:16
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
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Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак женился на бывшей супруге Анне в Италии. Церемония бракосочетания прошла в итальянском городе Комо.
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В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
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В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

В Кургане обнаружен незаконный крематорий. Он находится в здании заброшенного цеха. На кадрах видно, что центре помещения стоит печь.
Известия 05:20
Политика

Пелоси обвинила Белый дом в предательстве демократии

Предательством демократии назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту президента США спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.
REGNUM вчера в 21:30
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Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

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РБК 05:20
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Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

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В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
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После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
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Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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ФРС США снова начнет скупать активы

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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
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