Футбол
News.ruМамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии по УДО, рассказал, что его взгляды по отношению к людям изменились. На многое я поменял взгляды — в отношении к людям в целом. В какой-то степени я понял значение слова «друг».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Со мной остались единицы». Мамаев рассказал жене, как поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Sport24.ru07 октября в 10:43
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Здоровье
Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной
Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru 02:51
Армия и оружие
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
REGNUM вчера в 10:29
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Космос
Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
RT на русском 06:24
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес
Сергей Семак в Италии женился на экс-супруге Анне
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак женился на бывшей супруге Анне в Италии. Церемония бракосочетания прошла в итальянском городе Комо.
Спорт день за днем вчера в 11:56
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
В Кургане обнаружен незаконный крематорий. Он находится в здании заброшенного цеха. На кадрах видно, что центре помещения стоит печь.
Известия 05:20
Политика
Пелоси обвинила Белый дом в предательстве демократии
Предательством демократии назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту президента США спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.
REGNUM вчера в 21:30
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Футбол
Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»
«Краснодар» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, чтобы вам разрешили индивидуальное обучение на лицензию PRO.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Общество
Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН
Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.
Московский Комсомолец 06:36
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument вчера в 00:02
Армия и оружие
Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Накануне.Ru 05:40
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 07 октября в 08:31
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Экономика
ФРС США снова начнет скупать активы
Федеральная резервная система США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ведомости 06:22
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета 07 октября в 23:54
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56